Izpuščaji na nožnih prstih še en možen znak okužbe z novim koronavirusom

Raziskovalci skušajo razvozlati še eno uganko glede novega koronavirusa. Ameriški dermatologi v zadnjem času obravnavajo veliko bolnikov z nenavadnimi izpuščaji na nožnih prstih, ki spominjajo na ozebline. Študije, ki so jih opravili na bolnikih v Italiji in Španiji, so pokazale, da so imeli bolniki s covidom-19 pogosto različne kožne izpuščaje.

Ameriška dermatologinja Esther Freeman pravi, da so bile težave s kožo v času pandemije pričakovane, saj se med virusnimi obolenji pogosto lahko pojavijo tudi različni izpuščaji na koži. Vendar pa ni pričakovala, da se bodo ti pojavili na prstih na nogah. Kot je dejala za AP, je v zadnjih tednih s pomočjo telemedicine pregledala več nožnih prstov, kot v svoji celotni karieri doslej. Ker predvidevajo, da bi izpuščaji lahko bili povezani z novim koronavirusom, se je obolenja prijelo ime "covid prsti". Gre za rdeče, boleče in včasih srbeče otekline na nožnih prstih. Nekoliko spominjajo na ozebline, ki se pojavijo na rokah in nogah posameznikov, ki veliko časa preživijo v mrzlih razmerah.

Kljub temu so ameriški dermatologi ljudi pozvali, naj samo zaradi izpuščajev na nogah ne zdrvijo na urgenco, pač pa naj se o svojih težavah najprej z zdravnikom pogovorijo preko videoklica. Zdravnik pa nato po pogovoru osebi svetuje, ali naj se umakne v samoizolacijo, ali pa jo napoti na testiranje.

Poleg običajnih vse več tudi redkih in nenavadnih simptomov Najpogostejši simptomi novega koronavirusa so vročina, suh kašelj in pri težjih oblikah občutek pomanjkanja zraka. Ljudje pa so lahko okuženi in virus prenašajo naprej tudi brez vsakršnih simptomov. V zadnjih tednih in mesecih, ko se je virus razširil po svetu, pa so zdravniki začeli zaznavati tudi druge, manj pogoste simptome, ki jih povezujejo z okužbo. Med drugim gre za izgubo občutka za vonj in okus, bruhanje, drisko in različne težave s kožo. Skrb vzbujajoč je tudi porast otroške bolezni, podobne kawasakijevemu sindromu, ki jo zdaj preiskujejo tudi v povezavi s covid-19. V študiji, ki so jo opravili v eni od italijanskih bolnišnic, so dermatologi pod drobnogled vzeli 88 bolnikov s covidom-19. Pri enemu od petih bolnikov so ugotovili neko vrsto kožnega simptoma, večinoma je šlo za rdeče izpuščaje na trupu.

V drugi študiji pa so španski zdravniki poročali o 375 bolnikih s potrjeno okužbo, ki so imeli različne težave s kožo – od koprivnice, do izpuščajev, ki spominjajo na norice, do oteklin na nožnih prstih. Slike pordelih nožnih prstov in izpuščajev v povezavi z novim koronavirusom so preplavile tudi družbena omrežja, med seboj si jih delijo tudi zdravniki ter s tem prispevajo k hitri prepoznavi morebitnih kožnih simptomov covida-19. Dermatologinja Kanade Shinkai je opozorila, da je zdaj čas, da znanost razišče dejansko povezavo med kožnimi obolenji in novim koronavirusom.