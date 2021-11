Izrael odobril Pfizerjevo cepivo za otroke, starejše od pet let

Dodatni odmerki cepiva proti covidu-19 naj bi v Izrael prispeli v prihodnjih dneh, ko se bo tudi začela kampanja cepljenja za otroke, starejše od pet let. Po poročanju izraelskih medijev naj bi v državi cepili dober milijon otrok, starih od pet do 11 let. V to starostno skupino spada skoraj vsak osmi prebivalec Izraela, zaradi česar številni strokovnjaki ocenjujejo, da je v državi nemogoče doseči čredno imunost brez cepljenja otrok.

V Izraelu so sicer že konec julija dovolili cepljenje proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let, ki sodijo v posebej ranljive skupine. Pri tem je izraelsko ministrstvo za zdravje med drugim navedlo ekstremno debelost, hude oblike kroničnih obolenj pljuč in težave s srcem.

V skladu z javnomnenjsko raziskavo, ki so jo objavili konec oktobra, je 48 odstotkov vprašanih izraelskih staršev dejalo, da bodo cepili svoje otroke proti covidu-19. Izraelski premier Naftali Benet je v nedeljo v parlamentu pozval starše, naj cepijo svoje otroke. Dodal je, da bo cepljen tudi njegov najmlajši sin. Izraelski premier je tudi posvaril pred brezskrbnostjo in kot primer navedel več evropskih držav, kjer znova uvajajo stroge ukrepe za zajezitev novih okužb z novim koronavirusom, vključno z zapiranjem družbe. "Nemogoče je vedeti, kaj nas čaka za naslednjim vogalom," je posvaril Benet.

V Izraelu z 8,84 milijona prebivalci največji delež novih okužb že več mesecev beležijo v starostni skupini devetletnikov, sledijo otroci, stari od deset do 19 let. Obe skupini skupaj predstavljata 30 odstotkov okužb. V državi sicer zadnja dva meseca beležijo upad novih okužb. Na dan jih potrdijo približno 500. Septembra so na dan občasno potrdili tudi več kot 11.000 novih okužb.