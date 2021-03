Izrael sprošča ukrepe, v Srbiji kratko zaprtje lokalov in trgovin

Srbija je po številu cepljenih prebivalcev v samem svetovnem vrhu, a število okužb v zadnjih tednih znova narašča. V soboto, natanko eno leto po prvem potrjenem primeru v državi, so poročali o 3519 okužbah.

V petek zvečer je v državo prispelo še 500.000 odmerkov kitajskega cepiva Sinopharm. To cepivo je v Srbiji najbolj razširjeno, uporabljajo pa še cepiva AstraZenece, Pfizerja in ruskega Sputnika V.

Po vladnih podatkih je Srbija do zdaj porabila že 1.613.682 odmerkov cepiva, skoraj 600.000 prebivalcev pa je že prejelo tudi drugi odmerek. Ker pa se je epidemiološka situacija nekoliko poslabšala, je krizni štab sklenil, da ta konec tedna zaostri ukrepe. Od sobote od 12. ure pa do ponedeljka do 6. ure so tako zaprte vse kavarne, telovadnice, cvetličarne, knjigarne in nakupovalni centri. Odprte ostajajo le trgovine z živili in ostale nujne storitve.

V ponedeljek se življenje znova vrača v normalo, se pa bodo odslej srednješolci šolali na daljavo, poročajo srbski mediji.

Na Hrvaškem v zadnjih tednih prav tako beležijo porast okužb, a ne v takšni meri kot ostale evropske države. V zadnjih 24 urah so potrdili 394 novih primerov, 767 oseb potrebuje zdravniško oskrbo.