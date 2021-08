Je Izrael res dokaz, da cepiva ne delujejo? Nikakor ne

Po tem, ko so v ponedeljek v Izraelu prvič po februarju zabeležili več kot 6000 novih primerov, so jih v torek nekaj manj, in sicer 5755. Delež pozitivnih testov znaša 4,59 odstotka. Za primerjavo: pri nas je ta delež kar 12,6-odstoten. V bolnišnici zdravijo 400 obolelih s hudim potekom bolezni, kar je le en odstotek trenutno okuženih.

A resnica je nasprotna – prav številke iz Izraela kažejo, da so še kako učinkovita. Po podatkih izraelskega ministrstva za zdravje so 8. avgusta med necepljenimi, starimi 60 let ali več, zabeležili 85,6 primera resnejših potekov bolezni na 100 tisoč prebivalcev, med polno cepljenimi pa 16,3 primera. Med mlajšimi od 60 let je to razmerje 1,4 proti 0,5. Povedano drugače: medtem ko imajo mlajši, ki se (še) niso cepili, skoraj trikrat večjo možnost za hujši potek bolezni kot cepljeni, je med starejšimi tveganje kar petkrat večje.

Izrael velja za zgled države, ki je hitro in uspešno precepila prebivalstvo, cepljenim pa zdaj ponujajo že tretji odmerek. To v javnosti ustvarja občutek, da so dosegli izjemno visoko stopnjo precepljenosti, novice o porastu števila okuženih v tej državi pa skeptiki vse pogosteje izkoriščajo za dokazovanje, da cepiva ne delujejo.

Ob tako visoki precepljenosti je mogoče pričakovati, da bo večina primerov med cepljenimi

Po uradnih podatkih izraelskega ministrstva za zdravje je med aktivnimi okužbami okoli 58 odstotkov cepljenih, kar ni nepričakovano. "Več ko bo cepljenih, strašljivejše bodo te številke," je pojasnila profesorica statistike na Univerzi Wake Forest, Lucy D'Agostino McGowan. Vendar pa iz tega ne moremo potegniti zaključka, da cepivo ne deluje. Jasnejšo sliko dobimo, če število okuženih in ljudi s hudim potekom bolezni preračunamo na 100 tisoč prebivalcev. Izkaže se, da so necepljeni precej bolj ogroženi kot cepljeni.

Po zadnjih podatkih izraelskega ministrstva za zdravje pri necepljenih beležijo 102 primera hudega poteka bolezni na 100 tisoč ljudi, med enkrat cepljenimi 45,8 primera, med polno cepljenimi pa zgolj 18,1 primera.

Trditve, da lahko na primeru Izraela dokažemo, da so cepiva neučinkovita, so pod drobnogled vzeli tudi pri ameriški agenciji Associated Press (AP). Izpostavili so primerjavo z januarjem, ko se množično cepljenje še ni začelo. Takrat je razsajal manj kužen sev kot zdaj, pa so vseeno imeli nekajkrat več okužb. Še večje pa so razlike v deležu kritično bolnih in umrlih. "Nobeno cepivo ne more popolnoma preprečiti okužb, toda podatki nam kažejo, da je cepljenje močno zmanjšalo število hudih potekov bolezni, hospitalizacij in smrti," zaključujejo pri AP.

"Kampanja cepljenja je bila izjemen uspeh. Naravnost neverjetno je, kako dobro delujejo cepiva," pa je komentiral dr. William A. Petri, ki na Univerzi Virginija predava o nalezljivih boleznih.