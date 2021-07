Cepivo Pfizer tudi pri različici delta nudi visoko zaščito pri preprečevanju hujšega poteka bolezni

Rezultate raziskave je predstavilo izraelsko ministrstvo za zdravje in sporočilo, da se je učinkovitost cepiva Pfizer pri preprečevanju okužbe in simptomov novega koronavirusa zmanjšala, vendar so še opozorili, da cepivo ostaja zelo učinkovito pri preprečevanju resnih oblik in poteka bolezni. Upad učinkovitosti cepiva Pfizer sovpada s širjenjem različice delta in odpravo omejevalnega ukrepa ohranjanja varnostne razdalje za preprečitev širjenja virusa, so še dodali.

V Izraelu, kjer so več kot polovico prebivalcev cepili s cepivom družbe Pfizer in BioNTech, so opazili, da je v enem mesecu učinkovitost cepiva padla na 64 odstotkov, toda hkrati je bilo cepivo 93-odstotno učinkovito pri preprečevanju hospitalizacij in hudih potekov bolezni.

Ministrstvo v svoji izjavi ni navedlo prejšnje ravni zaščite cepiva, prav tako ni navedlo dodatnih podrobnosti, vendar so uradniki z ministrstva maja objavili poročili, v katerih so navedli, da sta dva odmerka cepiva Pfizer zagotavljala več kot 95-odstotno zaščito pred okužbami, hospitalizacijo in hudimi oblikami bolezni.

Do zdaj so bile na voljo le britanske raziskave o učinkovitosti cepiv proti različici delta. Podatki, ki jih je vlada predstavila junija v Londonu, so pokazali, da dva odmerka cepiva – Pfizerja in AstraZenece – nudita popolno zaščito pred hudimi oblikami bolezni. Angleška agencija za javno zdravje pa je še sporočila, da je učinkovitost cepiv približno tako visoka kot pri prej prevladujoči različici alfa. V primerjavi z necepljenimi se je pri cepljenih (z dvema odmerkoma) tveganje za hospitalizacijo zmanjšalo za več kot 90 odstotkov.

Tudi strokovna skupina za cepljenje v Nemčiji se je sklicevala na podatke iz Združenega kraljestva in sporočila, da je zaščita pred različico delta, ki jo zagotavlja popolno cepljenje – kadar gre za hud potek bolezni – podobno visoka in uspešna kot pri drugih različicah koronavirusa.