Izrael prvak v cepljenju: kaj prinaša zelena 'vstopnica' v normalno življenje?

Kar je uspelo Izraelu, ni uspelo še nikomur drugemu. Iz številk, ki so še pred nekaj meseci napovedovale popoln kolaps zdravstvenega sistema, so se s pomočjo učinkovite cepilne strategije rešili in postali država z največjim deležem precepljenega prebivalstva. V veljavi je zelena prepustnica, ki jo dobijo tisti, ki so cepljeni in tisti, ki so covid-19 preboleli. Življenje se vrača v normalo, vse to pa sproža pravna in moralna vprašanja.

Izrael velja za svetovnega prvaka v cepljenju. Cepili so že tri četrtine starejših od 16 let, oba odmerka pa je prejela že polovica prebivalstva. To so neverjetne številke in postavlja se vprašanje, kako je Izraelu to uspelo. Za New York Times je o tem spregovorila Isabel Kershner, dopisnica časnika v Tel Avivu, ki se je pred dnevi udeležila prvega javnega koncerta na tamkajšnjem stadionu. To ji je bilo dovoljeno, saj je januarja prejela še drugi odmerek cepiva Pfizer/BioNTech, zaradi česar je prek ministrstva za zdravje zaprosila za posebno digitalno zeleno prepustnico, ki ji dovoljuje "vrnitev v normalno življenje", kot se je sama izrazila.

icon-expand Izraelska zelena prepustnica, ki jo dobijo tisti, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma in tisti, ki so preboleli covid-19. FOTO: Profimedia

Politična usoda Netanjahuja odvisna od cepilne strategije Da je bil Izrael tako zelo uspešen v svoji cepilni strategiji, gre zahvala predvsem izraelskemu predsedniku vlade Benjaminu Netanjahuju, ki je boj proti koronavirusu vzel za svoj politični boj, da kljub obtožbam o korupciji ostane na oblasti. V Izraelu namreč potekajo že četrte parlamentarne volitve v manj kot dveh letih, 71-letni Netanjahu pa računa, da si bo zmago tokrat zagotovil z daleč najuspešnejšo kampanjo cepljenja proti covidu-19 na svetu. V devetmilijonskem Izraelu se je do zdaj z dvema odmerkoma Pfizerjevega cepiva cepilo okoli štiri milijone prebivalcev, kar mu zavidajo številne države.

A teh uspešnih rezultatov ne bi bilo, če se ne bi novembra, ko so bile številke o okuženih v Izraelu katastrofalne, v pogajanja za nakup Pfizerjevega cepiva vključil Netanjahu osebno. Kot pravi Kershnerjeva, je premier poklical izvršnega direktorja Pfizerja in izkoristil svoj vpliv ter dejstvo, da je direktor potomec žrtve holokavsta, tako da je 9. decembra lani na letališču v Tel Avivu prevzel prvo pošiljko cepiv. Sledil je nov mejnik, ko se je 19. decembra pred televizijskimi kamerami cepil in s tem vsem prebivalcem pokazal, da zaupa v varnost cepiva. Sledile so množične akcije zdravstvenega ministrstva, ki so prek svojih regionalnih zdravstvenih organizacij stopile v stik s prebivalci in jih pozvale, naj se čim prej naročijo na cepljenje. Prednost so imeli starejši od 60 let, kmalu pa so cepili tudi mlajše, ki so izrazili željo. In teh ni bilo malo, saj je bila v državi dovolj močna kampanja, da je cepljenje zdravo in učinkovito. Temu v prid so govorile tudi številke o obolelih in hospitaliziranih, ki so strmo začele padati.

icon-expand Potrdilo o cepljenju za premierja Netanjahuja. FOTO: AP

Zelena prepustnica vstopnica v normalno življenje Tudi Kershnerjeva se je cepila. 24. januarja je skupaj z možem prejela še drugi odmerek cepiva, marca pa je na spletni strani ministrstva za zdravje oddala vlogo za t. i. zeleno prepustnico, ki ji je bila odobrena. Kot pravi, gre za mobilno dovoljenje, ki ga ima ves čas na telefonu, vsebuje pa številko njenega osebnega dokumenta in njeno ime.

Izrael je za cepiva podjetja Pfizer/BioNTech plačal precej višjo ceno kot Evropska unija, obenem pa je postal svetovni laboratorij, saj s Pfizerjem deli podatke o cepljenju in njegovih učinkih.

Ta prepustnica ji omogoča, da lahko znova hodi v fitnes, v restavracije, na plavanje ali se udeleži katerega od koncertov, ki se počasi spet vračajo v mesto. Še vedno veljajo omejitve števila obiskovalcev, pa tudi maske so še vedno obvezne, a življenje, ki smo ga poznali pred izbruhom epidemije, se počasi vendarle spet vrača, pravi novinarka.

icon-expand Prva pošiljka cepiv za Izrael, ki jo je 9. decembra lani osebno pričakal izraelski premier. FOTO: AP

Odpiranje moralnih in pravnih vprašanj Ker je cepljenje prostovoljno, so se nekateri odločili, da ga zavrnejo in so tako – če niso preboleli covida-19 – sedaj brez te zelene prepustnice. "Ta družba je zaradi svoje težke zgodovine že tako zelo razdeljena, ta delitev na cepljene in necepljene pa razdvojenost še poglablja,"opozarja Kershnerjeva. Prav tako je uvedba potrdila kot vstopnice v normalno življenje že sprožila številna politična, ekonomska in moralna vprašanja, opozarja. Tako imajo lahko nekateri težave pri delodajalcu, ki bi zahteval prepustnico, zaradi česar so že vložene prve tožbe na ustavno sodišče, ker se uvedba prepustnic in delitev na dvorazredno družbo – tiste s prepustnicami in tiste brez – smatra za kršenje pravic in pravice do zasebnosti. Kersherjeva pa izpostavlja tudi nasprotni vidik in se sprašuje, ali je moralno, da se tiste, ki so se cepili in naredili vse, da bi zaščitili druge ter pomagali k okrevanju države, izpostavlja tistim, ki so zavrnili cepljenje?

icon-expand Cepljenje Palestincev, ki dnevno odhajajo na delo v Izrael. FOTO: AP