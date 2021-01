Izredni odbor WHO: Novo brazilsko mutacijo še analiziramo

Mutacijo, ki izvira iz amazonskega dela Brazilije še analizirajo

Obstaja bojazen, da so nekatera cepiva manj učinkovita proti novim, bolj nalezljivim sevom virusa. WHO je v svojem tedenskem biltenu ocenila, da se je mutacija virusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, razširila na 50 držav in ozemelj, podoben sev iz Južne Afrike pa so doslej odkrili v 20. Tretjo mutacijo, ki izvira iz amazonskega dela Brazilije in so jo v nedeljo odkrili na Japonskem, še analizirajo.

Japonci so WHO o novem sevu obvestili 9. januarja. Odkrili so ga pri štirih potnikih - dveh odraslih in dveh otrocih, ki so prispeli iz Brazilije.

"Bolj ko se virus sars-cov-2 širi, več priložnosti ima, da se spremeni. Visoka raven prenosov pomeni, da lahko pričakujemo pojav novih različic," so sporočili iz WHO.

Velika Britanija je zaradi tega seva prepovedala lete v državo iz večih držav Južne Amerike, med drugim pa tudi iz Portugalske, saj naj bi imela Portugalska močne potovalne vezi z Brazilijo, poroča BBC.

"Prepričan sem, da tako kot jaz tudi vi upate, da bomo v letu 2021 skupaj končali pandemijo ter pomagali povrniti občutek normalnosti v vseh državah,"je danes dejal Tedros. Dodal je, da cepljenje vse navdaja z upanjem, da ostaja luč na koncu predora. "WHO se mora zdaj nujno osredotočiti na to, da vsem državam zagotovi enakopraven dostop do cepiv," je izpostavil.