WHO za več sekvenciranja v boju proti mutacijam koronavirusa

"Glede različic virusa izredni odbor poziva k širjenju genskega sekvenciranja in deljenja podatkov ter k večjemu sodelovanju na področju znanosti, da bi lahko razrešili ključne neznanke," je WHO zapisala v izjavi dan po virtualnem srečanju odbora, ki se ga je udeležilo 19 znanstvenikov in predstavnikov zdravstvenih oblasti z vsega sveta.

"Trenutno poteka tekmovanje med virusom, ki se razvija, in človeštvom, ki ga skuša ustaviti," je na novinarski konferenci dejal predsedujoči odboru, Didier Houssin."Prizadevanja na področju raziskav morajo biti zelo zelo hitra in zelo intenzivna," je dodal.

Nekatera cepiva manj učinkovita proti novim sevom?

Obstaja bojazen, da so nekatera cepiva manj učinkovita proti novim, bolj nalezljivim sevom virusa. WHO je v svojem tedenskem biltenu ocenila, da se je mutacija virusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, razširila na 50 držav in ozemelj, podoben sev iz Južne Afrike pa so doslej odkrili v 20. Tretjo mutacijo, ki izvira iz amazonskega dela Brazilije in so jo v nedeljo odkrili na Japonskem, še analizirajo.