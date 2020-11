Izstop iz države ni onemogočen, preverja pa se upoštevanje odloka o omejitvi gibanja

Na poročanje časnika so se odzvali na Generalni policijski upravi (GPU), kjer so pojasnili, da se režim prehajanja državne meje v času epidemije ni bistveno spremenil. Razlika je le v prehajanju notranjih, schengenskih meja, saj morajo vsi za prehod uporabiti posebne nadzorne točke. Izjema velja le za državljane sosednjih držav in tiste državljane članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah sosednje države, ki mejijo s Slovenijo.

Časnik Dnevnik je danes poročal o slovensko-srbskem paru, ki se je želel začasno preseliti v Srbijo, a so jima policisti na mejnem prehodu Obrežje pojasnili, da države ne smeta zapustiti brez upravičenih razlogov, ki so navedeni kot izjeme v omenjenem odloku za preprečevanje širjenja koronavirusa, in da bosta morala sicer plačati globo v višini 400 evrov.

Pri izstopu pa se dodatno preveri tudi, ali oseba spoštuje omejitve iz omenjenega odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, ki razen določenih izjem omejuje tudi gibanje med občinami. Odlok velja ne le za prebivalce Slovenije, ampak tudi za turiste in poslovne obiskovalce. In če oseba ne izpolnjuje določil glede izjem, ki so opredeljene v tem odloku in pri sebi tudi nima dokazil za to, pa se jo na to opozori ali pa celo izreče globa. "Izstopa se ne onemogoča," so poudarili na GPU.

Glede tega imajo policisti na vseh mejnih prehodih tudi enaka navodila, zagotavljajo. Presojo glede utemeljenosti posameznih izjem navedenih odlokov opravi policist na mejnem prehodu ali kontrolni točki. "Zato je pomembno, kakšna dokazila potniki ob prehodu meje policistom izročijo na vpogled," poudarjajo na GPU. Policisti potem samostojno odločajo, kako bodo nadalje ukrepali. "Občanke in občani pa subjektivno sprejemajo izvedene ukrepe. Nekateri se zaradi ugotovljene kršitve z namenom, da se izognejo globi, sami obrnejo, nato pa 'prodajo' to kot 'bili smo zavrnjeni'," so še sporočili.

Sicer pa se lahko izstop iz Slovenije omeji zgolj tistim, ki imajo izrečeno sodno prepoved izstopa iz Slovenije ali če gre za iskano osebo, ki ji je treba odvzeti prostost, npr. na podlagi mednarodne tiralice, evropskega pripornega naloga ali tiralice slovenskega sodišča oz. drugega upravnega organa. Izjema je omejen prestop notranje schengenske meje za določene osebe samo preko kontrolnih točk.