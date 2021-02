Izvidi o prebolelem covidu brezplačni, potrdila ponekod plačljiva

Kot je dejal direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik , je pri njih zanimanje bolnikov za dokazila o prebolelem covidu zelo veliko, po zadnjih navodilih ministrstva pa jim pripada brezplačen ambulantni izvid o preboleli bolezni. Bolniki lahko pokličejo svojega izbranega zdravnika in se dogovorijo o terminu izdaje in prevzema ambulantnega izvida, je pojasnil.

Testiranje na novi koronavirus po novem ni več potrebno za tiste, ki so že preboleli covid-19, kar pa morajo dokazati s pozitivnim izvidom brisa, ki je starejši od 21 dni in mlajši od pol leta, ali s potrdilom zdravnika o prebolelem covidu.

Direktor ZD TrbovljeDenis Tomše je dejal, da so se že pred uradnim navodilom ministrstva za zdravje, da se potrdil ne sme zaračunavati, sami odločili, da jih ne bodo. Se pa sprašuje, na kakšen način bo vlada poravnala stroške testiranj in izdaje potrdil. Ali jih bo povrnila delodajalcem ali pa bo občane napotila na brezplačno testiranje in izdajo brezplačnega potrdila, zdravstvenim domovom pa zagotovila plačilo, je še dejal Tomše.

Direktorica ZD Slovenska Bistrica Urška Sedmak je povedala, da si lahko bolniki izvide natisnejo sami z digitalnim potrdilom preko e-zdravja, lahko pa jih prejmejo brezplačno pri svojem osebnem izbranem zdravniku. Če kdo želi dodatno potrdilo o preboleli okužbi, ga dobi v treh dneh prav tako pri osebnemu zdravniku, in sicer samoplačniško, cena pa je 20 evrov.