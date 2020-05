Jabolko navdiha za NIJZ: 'Slovenska javnost vam zaupa'

Predsednik republike Borut Pahor je obiskal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer se je zaposlenim zahvalil za njihov prispevek pri premagovanju epidemije. Ob tej priložnosti jim je izročil repliko Jabolka navdiha, ki ga je 29. marca v predsedniški palači virtualno podelil vsem "junakom človečnosti in upanja", ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno, so sporočili iz njegovega urada.

"To je replika, ki naj ostane v prostorih inštituta kot spomin na izraze naše hvaležnosti; hvaležnosti države, vseh naših ljudi, zaposlenim, strokovnim sodelavcem v inštitutu, ki so v tem zelo posebnem, težkem, zahtevnem času pomagali vladi in pristojnim službam, da so sprejemale primerne ukrepe," je ob vročitvi na NIJZ dejalPahor. "Mislim, da je inštitut od vsega začetka, pod prejšnjim in sedanjim vodstvom, z vsemi, ki tukaj delate, opravil nenadomestljivo delo. Slovenska javnost vam zaupa. Računa na to, da boste z enako predanostjo strokovno vaše delo opravljali tudi naprej," je med drugim še povedal predsednik republike.

Izpostavil je, da je delo NIJZ bilo in je še vedno nehvaležno, a da se državljani zavedajo, da je za priporočili NIJZ veliko strokovnega dela in znanja ter da so namenjena ohranjanju našega zdravja.

Direktor NIJZ Milan Krek se je zahvalil za potrditev, da so na NIJZ v času epidemije delali dobro, in za spodbudo, da tako delujejo še naprej. Posebno zahvalo je izrazil tudi vsem sodelavcem na inštitutu. Povedal je, da se na NIJZ pripravljajo na ekonomsko krizo, ki sledi "biološki" in bo v naslednjih mesecih zelo huda.

Slovesnost je predsednik republike izkoristil tudi za neformalne pogovore z vodstvom in strokovnjaki inštituta o tem, kaj smo se doslej naučili iz spopadanja s koronakrizo in kako bo treba naša življenja prilagajati spremembam v prihodnje.