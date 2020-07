Jadran pod nadzorom inšpektorjev

Hrvaška obala je pod drobnogledom inšpektorjev. Več kot 100 jih na Jadranu prečesava kampe, hotele in marine, kjer preverjajo spoštovanje zaščitnih ukrepov. Večjih kršitev niso našli, zato turističnih ponudnikov zazdaj ne kaznujejo, ampak le opozarjajo. Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 98 novih okužb. Največ znova v Zagrebu - 23, v hrvaški Istri in Kvarnerju 17, v vseh dalmatinskih županijah pa skupaj 18. Krizni štab razmišlja o strožjih ukrepih za nočne klube, predvsem glede delovnega časa in števila obiskovalcev.