Omejitev gibanja med 'rdečimi' regijami, šolanje za višje razrede na daljavo

Številke, ki so se nam doslej zdele nepredstavljive, postajajo naša nova realnost. Kar 707 novih okužb so potrdili v torek po opravljenih 4902 testiranjih. V primerjavi s ponedeljkom se je število novookuženih skoraj podvojilo, delež pozitivnih pa je že več kot 14-odstoten. O tem, kako, s kakšnimi ukrepi zajeziti to skokovito naraščanje okužb, je vlada več ur razpravljala na Brdu pri Kranju. Odločitve je nekaj po 21. uri nato predstavil predsednik vlade Janez Janša.

"Smo nekje med oranžno in rdečo fazo. Trenutno imamo sedem statističnih regij, ki so 'rdeče' in pet, ki so 'oranžne' oziroma 'rumene'," je uvodoma dejal premier. Vlada se je na seji po njegovih besedah tako odločila, da bodo nekateri ukrepi, ki jih je sprejela, veljali za celotno državo, nekateri pa selektivno za regije s slabšo epidemiološko sliko. "Ukrepi so bili danes sprejeti, jutri bodo objavljeni v Uradnem listu. Nekateri bodo začeli veljati v petek, drugi v ponedeljek," je dodal Janša.

Ukrepi za vse: od ponedeljka pouk za višje razrede OŠ in srednje šole na daljavo, podaljšanje turističnih bonov