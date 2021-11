Janša ponovno pred komisijo zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom

Janša se je kot priča udeležil seje preiskovalne komisije državnega zbora, ki se na zahtevo opozicije ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19, že 24. septembra. Med drugim je pojasnjeval delo vlade ter bil kritičen do pripravljenosti NIJZ na epidemijo in zatečenih sistemskih problemov na področju oskrbe starejših.

Predsednik vlade Janez Janša se bo ob 14. uri udeležil seje komisije DZ "o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo" , so sporočili iz DZ.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi Robert Pavšič (LMŠ) in preiskuje z epidemijo povezane vladne ukrepe od nastopa Janševe vlade do marca letos, se je najprej za zaprtimi vrati dogovorila o poteku dela, zaslišanje premierja pa je bilo javno.

Na Pavšičevo vprašanje, koliko svetovalnih skupin je imela vlada, je Janša odgovoril, da kolikor je bilo potrebno.

Na vprašanje, kdo je za vodjo skupine predlagal infektologinjo Bojano Beović, je Janša odvrnil, da so bili vsi člani svetovalne skupine, ko je še bila imenovana s sklepom vlade, formalno predlagani z njegove strani, po posvetu z ministrstvi ali tistimi resorji, ki so bili najbolj vpeti v obvladovanje epidemije. Nekaj članov so v skupino imenovali naknadno, tudi na podlagi kriznih posvetov, je še dodal.

Janša se je dotaknil še situacije na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki je po njegovih besedah na dan, ko je Slovenija razglasila epidemijo, deloval tako kot v 19. stoletju. "Listke so si nosili med sabo. Na razpolago nismo imeli realnih podatkov v času, ko je bilo treba reagirati. Še vedno postavljamo omrežje, da imajo odločevalci na voljo podatke, ki so potrebni za ukrepanje," je takrat dejal Janša.