Industrije Slovenija ne bo ustavljala, nekateri ukrepi pa v veljavi do sredine 2021?

Če bo v naslednjih dneh prišlo do korakov sproščanja, bodo ti omejeni na regije, kjer je okužb manj in so trendi padajoči, ni pa možno ničesar reči vnaprej, je dejal Janša na virtualni novinarski konferenci po dvodnevnem vrhu EU v Bruslju. "Z veliko verjetnostjo lahko napovem, da industrije, kot so bili predlagali nekateri, Slovenija ne bo ustavljala," je poudaril. Bodo pa po njegovih besedah poostrili nadzor nad upoštevanjem ukrepov pri gospodarskih subjektih, kjer je bilo ugotovljenih več okužb ali se nakazujejo nevarni trendi.

To je utemeljil z dejstvom, da ima Slovenija izvozno gospodarstvo in da zelo veliko slovenskih podjetij sodeluje v večji proizvodni verigi, v kateri pogodb ni mogoče začasno prekiniti. "Če jih prekineš, jih prekineš za stalno,"je ponazoril. To je po njegovih besedah tudi eden glavnih razlogov za tehtanje. Ob tem je izpostavil, da v Evropi ni države, ki bi se odločila za zaustavitev industrijske proizvodnje ali celotnega gospodarstva. Nekatere države so se za to odločile spomladi, pa to ni bistveno vplivalo na zajezitev okužb, je še dejal.

Najprej pa je treba počakati na današnje podatke po regijah, saj so nadaljnji koraki odvisni od tega in od morebitnih dodatnih rezerv zmogljivosti v bolnišnicah, pri čemer pa se premier boji, da ne bo velikih prijetnih presenečenj. Če bi imela Slovenija 10.000 rezervnih postelj, bi lahko tvegali nekaj več okužb čez praznike, dokler so rezerve takšne, kot so, pa bi bilo to igranje z življenji, je opozoril.