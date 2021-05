Janša: Slovenija že sodeluje pri proizvodnji cepiva

Potem ko so ZDA v sredo napovedale podporo umiku zaščite intelektualne lastnine pri cepivih, se je v Evropski uniji vnela razprava o tem vprašanju. Nekatere države članice so bile na začetku razprave absolutno za liberalizacijo, druge pa absolutno proti. Sedaj se nakazuje neka srednja pot, je potek razprave na vrhu opisal slovenski premier Janez Janša.

Rešitev se nakazuje v okviru večje prožnosti pri delitvi patentov znotraj EU, kar je v tem trenutku verjetno tudi tista prava pot, meni.

Tudi če bi, ko govorimo o vprašanju intelektualne lastnine, šli v popolno liberalizacijo, to v tem trenutku ne bi rešilo ključnega problema, to je premajhna proizvodnja cepiva, je še opozoril. Rešitev za to je povečanje proizvodnje.

"Namen, da se zagotovi dovolj cepiv, je absolutno pravi," je ob tem še dejal Janša. Če bi hoteli epidemijo covida-19 povsem ustaviti, bi svet v tem trenutku potreboval več kot enajst milijard odmerkov cepiv, je poudaril premier, ki pričakuje nadaljevanje razprave o tem na izrednem vrhu voditeljev EU 25. maja v Bruslju.