Janša: Ko bomo čez leto dni gledali nazaj, bomo ponosni na Slovenijo

Zima bo dolga in zahtevna, je v nagovoru državljane opozoril premier Janša. Čaka nas najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti, a če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko božič in novo leto preživeli bolj normalno kot krompirjeve počitnice, je optimističen. "Podprimo z vsemi močmi naše zdravstvene delavce, epidemiologe, pripadnike civilne zaščite, zaposlene v domovih za starejše, policiste, vojake, inšpektorje, trgovke, zaposlene na kritičnih mestih in vse druge na prvi bojni črti. Ker če bodo zmogli oni, bomo zmogli vsi," je pozval.

Predsednik vlade Janez Janša je nagovoril državljane in državljanke. Kot je sporočil, smo skupaj z ostalo Evropo in večino severne poloble na začetku hladnega vala pandemije koronavirusa. "Pandemija vpliva na vse. Položaj je zelo resen in nima smisla karkoli olepševati. V imenu vlade najprej izrekam iskreno sožalje vsem, ki ste v pandemiji izgubili svoje najbližje," je dejal uvodoma. Poudaril je, da je od nas vseh, od vsakega posameznika, od vse naše zavzetosti, naše vztrajnosti, trdoživosti, poguma, trme in solidarnosti odvisno, kako bo šlo naprej. "Pred vrati je zima. Spremljali smo, kako je zimo ravno prestala Avstralija. Ni bilo lahko. Nekaj podobnega nas čaka. Ta pandemija ni samo velikanski izziv za zdravstvo, ampak preizkušnja za celotno človeštvo. Za nas Slovence še posebej."

Hladni val pandemije je v zadnjih tednih ogrozil celo zmogljivosti najboljših zdravstvenih sistemov na svetu, kot so nizozemski, nemški ali avstrijski, je poudaril Janša in opozoril, da nihče nima na voljo neomejenega dodatnega števila zdravnikov in medicinskih sester, prav tako ni mogoče in ni smiselno zaustaviti vseh ostalih nujnih zdravstvenih posegov, saj s tem naredimo le še dodatno škodo, dodatno trpljenje in umiranje. Ko je število okuženih previsoko, zgolj upoštevanje osnovnih preventivnih pravil obnašanja več ne zaustavlja virusa dovolj učinkovito. Edina obramba pred splošnim razpadom zdravstvenega sistema je tako drastična omejitev naših stikov z drugimi. Nekaj, česar naše generacije pred to pandemijo niso doživele še nikoli v takem obsegu, je menil in dodal, da razume, da ukrepi za omejevanje medosebnih stikov nikjer v demokratičnem svetu niso sprejeti z aplavzom.

icon-expand Slovenija po besedah Janše nima najboljšega zdravstvenega sistema v Evropi, ima pa najbolj požrtvovalne ljudi, ki delajo v njem. FOTO: Kabinet predsednika vlade

Pandemija sama kot tudi številni ukrepi za njeno zaustavljanje pri nas in drugod so bili in so izjemno obremenjujoči, je priznal. Ne samo zaradi omejevanja naše svobode, ampak tudi zaradi vpliva na gospodarstvo in večino drugih življenjsko pomembnih dejavnosti. "Daljše obdobje omejitev pri izobraževanju, kulturi, duhovnih in vseh drugih dejavnostih, ki predstavljajo vezivo naše skupnosti, ne more miniti brez negativnih posledic. Zato je naš skupni, nujni, obvezni strateški cilj, da epidemijo obvladamo čimprej do stopnje, ki ne bo ogrožala normalnega delovanja zdravstva in ko jo bomo lahko spet nadzorovali z doslednim sledenjem stikov, tako kot med poletnimi meseci. To lahko naredimo, če bomo dosledni," opozarja premier.

Zima bo dolga, čaka pa nas "najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti". "A če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko božič in novo leto preživeli bolj normalno kot krompirjeve počitnice, pravi Janša.

Zaradi odločitve ustavnega sodišča smo omejeni na sprejemanje ukrepov, ki lahko trajajo brez nove presoje zgolj teden dni. "A ne glede na ustavno sodišče je jasno, da bodo morali nekateri ukrepi trajati dlje časa. V bistvu nas čaka najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti. Ob večji dostopnosti hitrih antigenskih testov bo mogoče na lažji način zamejiti posamezne izbruhe virusa." Če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko božič in novo leto preživeli bolj normalno kot krompirjeve počitnice, je optimističen. "Vsekakor pa bo zima dolga. Zadnji sestanek evropskih voditeljev je minil ob razpravi o ocenah Evropske komisije, ki predvideva možnost splošnega cepljenja v mesecih od aprila do junija prihodnje leto. Kolikor bo ustreznega cepiva na voljo prej, bo na razpolago predvsem za ogrožene skupine." Slovenija po njegovih besedah nima najboljšega zdravstvenega sistema v Evropi, ima pa najbolj požrtvovalne ljudi, ki delajo v njem. Zato nihče ne bo ostal brez nujne pomoči ali intenzivne nege. "Iskrena in ponovna hvala vsem v belih in modrih haljah." Janša je na koncu opozoril, da bo zima dolga in zahtevna. "Za naravo je to čas počitka. Nas pa čaka trdo delo, veliko odrekanj in izjemna odgovornost vsakega med nami do sebe in vseh ostalih. Podprimo z vsemi močmi naše zdravstvene delavce, epidemiologe, pripadnike civilne zaščite, zaposlene v domovih za starejše, policiste, vojake, inšpektorje, trgovke, zaposlene na kritičnih mestih in vse druge na prvi bojni črti. Ker če bodo zmogli oni, bomo zmogli vsi. In ko bomo čez leto dni gledali nazaj na današnji čas, bomo ponosni na Slovenijo," je zaključil.