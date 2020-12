Janša: Ne odpravljajte se čez mejo

Pred prihajajočimi prazniki je bila namreč v soboto na nekaterih mejnih prehodih precejšnja gneča. Na Obrežju je bila za izstop iz države tudi do deveturna čakalna doba, kolona vozil pred mejnim prehodom pa je bila dolga 15 kilometrov. Zaradi povečanega pometa tovornih in osebnih vozil so bili na mejnih prehodih s Hrvaško večkilometrski zastoji tudi na drugih mejnih prehodih.

Vlada je v sredo posodobila seznam t. i. zelenih držav, kateri državljani lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Na zelenem seznamu držav, ozemelj oz. delov držav so od sobote tako Grenlandija (Danska), finska administrativna enota Aland ter norveške administrativne enote Rogaland, Nordland, Trondelag in Troms og Finnmark. Pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu, so po sredini seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje.

Na rdečem seznamu držav, katerih državljane velja ob vstopu v Slovenijo karantena, ni sprememb pri tretjih državah. Med državami EU oz. schengenskega območja pa so na tem seznamu Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, posamezne administrativne enote Danske, Estonija, finska administrativna enota Uusimaa, večina administrativnih enot Francije, vse administrativne enote Grčije razen Južnoegejskih in Jonskih otokov.

Na rdečem seznamu so tudi Hrvaška, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nemčija, Nizozemska, nekatere norveške administrativne enote Norveške, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slovaška, vse administrativne enote Španije razen Kanarskih otokov, Švedska, Švica, Vatikan in Združeno kraljestvo, so še sporočili iz Ukoma.