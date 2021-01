Janša o cepljenju in dobavah cepiv proti covidu-19

Cepljenje proti covidu-19 smo v Sloveniji začeli 27. decembra, torej pred tremi tedni. Najprej so cepili stanovalce domov za starejše, sledili so najbolj izpostavljeni zaposleni v zdravstvu in domovih, nato pa drugi zdravstveni delavci in starejši prebivalci, ki ne živijo v domovih za starejše.

Slovenija je sicer v preteklih tednih prejemala okoli 16.500 odmerkov cepiva na teden, ta teden pa polovico predvidene pošiljke. S to pošiljko bodo, kot so pojasnili v ponedeljek na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), cepili tiste, ki so prvi prejeli cepivo. Izvajalci cepljenja bodo tako prejeli enako število stekleničk kot od 27. do 31. decembra. V nekaterih zdravstvenih ustanovah so že v ponedeljek začeli cepiti z drugim odmerkom.