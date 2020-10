Janša o drugem valu: Slovenija bo med zmagovalci

Slovenija se je dobro pripravila na drugi val epidemije, je v odgovoru na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja iz vrst LMŠ zagotovil premier Janez Janša . Poudaril je, da smo imeli spomladi, ko je njegova vlada pričela z delom, le 120 postelj za bolnike s covidom-19, zdaj pa jih je na voljo 400, in to ob manjšem zaustavljanju dejavnosti kot spomladi.

Glede zapiranja meje s Hrvaško poleti je poudaril, da je bila Slovenija ena od prvih držav, ki je zaprla mejo s Hrvaško. "Je pa res, da se je poleti, ko so bile meje odprte, virus zlasti med mlajšo generacijo prenesel naprej," je spomnil. Očitke, da država poleti ni ustrezno ravnala, da bi preprečila nove okužbe, je zavrnil.

Ob tem je omenil še primer Nizozemske, ki ima po splošnem prepričanju najboljši zdravstveni sistem v Evropi, a tamkajšnje bolnike že nekaj dni vozijo v Nemčijo, je povedal.

Na poslančevo vprašanje glede aktiviranja zdravnikov za pomoč pri zdravljenju bolnikov s covidom-19 je dejal, da so rešitve predstavljene, tudi načrt je bil predstavljen vnaprej.

Pač pa v Sloveniji pogreša to, da bi politika stopila skupaj. "V DZ je opozicija glasovala proti vsem ukrepom, ki so logični in jih sprejemajo povsod po svetu," je omenil. Möderndorfer mu je odgovoril, da bo opozicija vedno podprla dobre predloge, bo pa proti temu, da se "v imenu covida zaničuje znanstveno in kulturno delo". Podal je tudi predlog, da DZ opravi razpravo o Janševem odgovoru.