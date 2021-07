PRENOS V ŽIVO: Janša: Nekje od sredine avgusta testiranje ne bo več brezplačno

Povedal je, da sprememba Zakona o nalezljivih boleznih v tej fazi najbrž ni potrebna. Napovedal je, da si bo vlada vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile dane v razpravi preuči in vloži novo novelo zakona. " Vlada je s to novelo zakona hitela zato, da ujame rok, ki ga je postavilo ustavno sodišče. Star zakon še vedno velja in omogoča dovolj instrumentov, da se dovolj učinkovito borimo z epidemijo."

Janez Janša je uvodoma povedal, da je sedaj, ko imamo na voljo dovolj cepiva, ko lahko ljudje izbirajo, odgovornost na vsakemu posamezniku, da zaščiti sebe in svoje bližnje, hkrati pa tudi omogoči odprtost javnega življenja. "Na voljo imamo dovolj instrumentov, da nam ni treba ponovno zapirati javnega življenja, omejevati gibanja. Čas je, da združimo moči in dosežemo čim večjo precepljenost prebivalstva, " je dejal.

Opozoril je, da je prišel trenutek, ko je treba umirjati napetosti. "Stvari so se pregrele in zato je bolje narediti kakšen korak nazaj, da bomo jutri lahko naredili dva koraka naprej."

" V NSi bomo na strani tega, da se javno življenje ne zapira dodatno, ampak da se striktno upoštevajo PCT pogoji." Če bomo ta pogoj uveljavili v naši družbi, je to najboljši in najbolj enostaven način, da ohranimo čim bolj normalno življenje, s čim manj omejitvami in tako prispevamo k temu, da bo gospodarstvo začelo intenzivno okrevati in da se bo okrepil tudi zdravstveni sistem, je pojasnil.

Vlada je sicer na današnji seji podaljšala veljavnost obstoječih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusne okužbe do 25. julija.

Do takrat ostajajo v veljavi ukrepi iz odlokov o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, kulturnih storitev končnim uporabnikom in kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Prav tako se podaljšuje veljavnost odlokov o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb ter začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe, pa tudi o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ter o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, so zapisali v sporočilu po seji vlade.