Janša: S ponedeljkom cepivo na voljo za vse odrasle prebivalce

"Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih. Cepimo se in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje," je zapisal premier Janez Janša.

Nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin je v sredo pojasnil, da ima Slovenija maja zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov cepiva proti covidu-19, kar bo pospešilo cepljenje pri nas. V Sloveniji imamo na razpolago štiri cepiva, med njimi tudi cepivo Jansen. "Vsa štiri uporabljamo v polnem teku," je dejal Kacin in poudaril, da je cepljenje najhitrejša, najbolj varna in zagotovo zanesljiva pot k normalnemu življenju.

Glede pospešitve cepljenja je Kacin dejal, da je predvsem odvisna od hitrosti in sposobnosti cepilnih centrov, ki se bodo morali pripraviti na veliko bolj množično cepljenje. "Pomembno je, da pri tem ne pregorijo," je dodal.

Danes bodo sicer na novinarski konferenci predvidoma predstavili novo nacionalno aplikacijo za naročanje na cepljenje. Na kakšen način bo delovala, bo predstavil minister za zdravje Janez Poklukar.