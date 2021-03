Janša s predsednico Evropske komisije o dobavi cepiv

Okrepiti je treba prizadevanja za pospešitev proizvodnje in dobave cepiv ter cepljenja, saj je to ključno za premostitev pandemične krize. To bo po pričakovanjih eno ključnih sporočil v skupni izjavi voditeljev – ob opozorilu, da epidemiološki položaj ostaja resen.

Zavzeli naj bi se tudi za začetek priprav skupnega pristopa k postopnemu odpravljanju omejitev in za čimprejšnjo vzpostavitev enotnega sistema za covidno potrdilo, ki naj bi bilo nared do poletja ter naj bi olajšalo potovanja in spodbudilo turizem.

Veliko razprave se pričakuje tudi glede vprašanja izvoza cepiv, ki je močno zaostrilo odnose med EU in Združenim kraljestvom. Evropska komisija je zaostrila merila za odobritev izvoza, nad čimer naj nekatere članice ne bi bile navdušene.

Vrh se ne namerava ukvarjati z vprašanjem razdeljevanja cepiv, saj to ni primeren prostor za to, so dan pred zasedanjem pojasnili viri pri EU. Rešitev za težave glede cepiv, ki jih je izpostavilo šest voditeljev, tudi slovenski premier, se sicer išče v okviru usmerjevalnega odbora.