Janša s šolniki o ponovnem odpiranju in varnem delovanju vsaj dela šol in vrtcev

Osnutek omenjene izjave, ki bi jo poleg vladnih predstavnikov podpisali različni deležniki v šolstvu, so usklajevali že nekajkrat, dopolnjevali naj bi jo še danes. V njej bi podpisniki soglašali s prizadevanjem za čim hitrejšo varno in trajno vrnitev vseh otrok in mladostnikov v vrtce in šole ter z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu s priporočili pristojnih institucij.

V sedanjem osnutku je tudi navedba, da bo šolsko ministrstvo za potrebe organizacije in izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa v šolah in vrtcih zagotovilo dodatna sredstva za kadre in materialne stroške, kar v šolah podpirajo. Prav tako pa je predvidena ustanovitev koordinacijskega telesa, ki bi spremljalo predlagane ukrepe in dajalo pobude za ukrepe, do česar pa so nekateri skeptični, saj dvomijo, da bi se s tem kaj spremenilo. Nekateri se tudi sprašujejo, zakaj je potreben podpis takšne izjave, saj da v njej ni ničesar, česar ne bi šolniki počeli že doslej.