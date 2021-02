'Uporabili bomo vsa varna in odobrena cepiva, tudi ruska, indijska in kitajska'

V Sloveniji so doslej proti covidu-19 cepili dva odstotka prebivalstva, ob načrtovani novi dobavi cepiva pa po besedah nacionalne koordinatorice programa cepljenja z NIJZ Marte Grgič Vitek računajo, da bodo do konca februarja cepili pet odstotkov populacije. Ko pride na vrsto za cepljenje kritična infrastruktura, predlagajo, naj bodo prvi šolniki. A kot kaže, to še ne bo kmalu. Do konca februarja naj bi precepili starejše od 80 let, ranljivi kronični bolniki naj bi na vrsto prišli morda aprila.

"V Sloveniji bomo za cepljenje zoper covid-19 uporabili vsa cepiva, ki bodo kot učinkovita in varna odobrena od EMA, kar vključuje odobritev nacionalnega regulatorja. Tudi ruska, indijska in kitajska," je danes napovedal predsednik vlade Janez Janša. Do 7. februarja so v Sloveniji sicer s prvim odmerkom cepili blizu 55.000 ljudi oziroma 2,6 odstotka prebivalcev, z drugim odmerkom pa skoraj 43.000 ljudi, kar predstavlja dva odstotka slovenskega prebivalstva. Doslej so razdelili okoli 108.000 odmerkov cepiva, v februarju pa je predvidena dobava še dodatnih 136.100 odmerkov. Začeli z razdeljevanjem cepiva AstraZenece Ta teden so poleg cepiv družb Pfizer in BioNTech ter Moderne začeli razdeljevati tudi cepivo AstraZenece. Zaenkrat velja priporočilo, da za starejše od 80 let uporabljajo mRNK cepiva, torej od družb Pfizer in BioNTech ter Moderne, za vse ostale pa tudi cepivo AstraZenece. Slednje še posebej priporočajo za cepljenje nepokretnih ali slabo pokretnih oseb na domu, saj je to cepivo za razliko od mRNK cepiv stabilnejše in enostavnejše za transport.

icon-expand Začeli bodo z razdeljevanjem cepiva AstraZenece. FOTO: Shutterstock

Ko bodo cepljeni vsi starejši od 80 let, pridejo na vrsto starejši od 75 let, nato starejši od 70 let in posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost. Cepivo AstraZenece je po besedah Grgič Vitkove priporočljivo za uporabo pri osebah, starih od 18 do 64 let, saj je glede njegovega učinkovanja pri starejših še premalo podatkov. Presledek med prvim in drugim odmerkom naj bi bil 9 do 12 tednov, kar pomeni, da je daljši kot pri mRNK cepivih. Cepivo AstraZenece naj bi zaenkrat uporabljali za zdravstvene delavce, ki doslej še niso bili cepljeni, za institucionalizirane osebe, ki doslej še niso bile cepljene, za zaposlene in učence šol za osebe s posebnimi potrebami in posebej ranljive kronične bolnike do 65 let. Zatem pridejo na vrsto ostali kronični bolniki in za njimi nujne službe. Kdaj bi lahko prišla na vrsto za cepljenje zdrava odrasla populacija, po besedah Grgič Vitkove še ni mogoče reči."Ne vemo, kakšno bo zanimanje in kakšne bodo dobave," je dejala. Do konca februarja bodo uspeli cepiti starejše od 80 let, ranljivejši kronični bolniki morda na vrsti aprila Do konca februarja bodo po trenutnih ocenah uspeli cepiti starejše od 80 let, ranljivejši kronični bolniki bi lahko prišli na vrsto aprila. Prednostne skupine bodo sproti prilagajali glede na vrsto in količino dobavljenega cepiva. "Naše mnenje je, da bi morali biti prednostno cepljeni učitelji oziroma zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja. Za ostale nujne službe pa bomo prosili za odločitev vlado oziroma druge resorje, kaj je tisto, kar ocenjujejo, da je najbolj pomembno za delovanje države," je dejala na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19. Pri vseh vrstah cepiva doslej še ni znano, ali preprečujejo tudi prenos okužbe. "Strokovno priporočilo je, da ko je enkrat oseba zaščitena, torej en teden po cepljenju z drugim odmerkom cepiva Pfizerja in BioNTecha, dva tedna po cepljenju z drugim odmerkom cepiva Moderne in tri tedne po cepljenju s prvim odmerkom cepiva AstraZenece, se naslednje tri mesece ni treba testirati. Zaenkrat se to upošteva le za zdravstvene delavce, a bo treba doreči tudi za druge," je dejala. Najpogosteje prijavljeni stranski učinki: težave na mestu cepljenja, glavoboli in omotica Do začetka tega tedna je bilo v register NIJZ prijavljenih več kot tisoč primerov neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19. Večina, 1064 primerov, se nanaša na cepivo Pfizerja in BioNTecha, s katerim je bilo opravljenih okoli 96.000 cepljenj. Pet primerov se je nanašalo na cepivo Moderne, s katerim je opravljenih šele nekaj več kot 8000 cepljenj.

Večinoma gre za splošne težave in spremembe na mestu cepljenja, glavobole in omotico.

Resnejših neželenih učinkov so do konca januarja zabeležili sedem."To sta bili dve smrti in pet takih neželenih učinkov, kjer je bilo potrebno hospitalno zdravljenje," je pojasnila Grgič Vitkova. Po njenih besedah je delež resnih neželenih učinkov med vsemi prijavljenimi pri cepljenju proti covidu-19 manjši kot pri ostalih cepljenjih. Cepljenje se nadaljuje Po Sloveniji se danes sicer nadaljuje cepljenje starejših od 80 let proti covidu-19, ki med drugim poteka v Ljubljani in Ajdovščini. Ponekod nove pošiljke cepiva še pričakujejo in bodo cepljenje nadaljevali v četrtek, med drugim v Kranju in Novi Gorici. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani cepljenje poteka danes dopoldne, popoldne pa bo tam testiranje s hitrimi testi. Ta teden imajo na voljo 4000 odmerkov cepiva treh proizvajalcev, je v torek povedal koordinator testiranja in cepljenja Uroš Zafošnik.

icon-expand Cepljenje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani FOTO: Bobo

V Kranju se cepljenje nadaljuje jutri V Kranju se bo cepljenje starejših od 80 let nadaljevalo v četrtek. Potekalo bo od 8. do predvidoma 16. ure v avli Mestne občine Kranj. Kot so danes še sporočili s kranjske občine, bo tokrat predvidoma prišlo na vrsto okoli 400 ljudi. Trenutno je na cepljenje prek spletnega obrazca prijavljenih več kot 11.000 občanov. Od teh je bilo skupaj 1900 starejših od 80 let, po četrtkovem cepljenju pa jih bo v tej starostni skupini na prvi odmerek čakalo še 950. Izbrani pacienti v tej starostni skupini bodo obveščeni o točnem terminu cepljenja. Zdravstveni dom Kranj vse vabljene naproša, da se na cepilnem mestu zglasijo pravočasno, upoštevajo navodila osebja ter skrbijo za varnost. Cepljenje je mogoče izvesti le pri zdravih osebah, kar bo na cepilnem mestu preverjal zdravnik. Pri prvem cepljenju v Kranju je bilo na voljo 335 doz cepiva, pred tednom dni so nato cepili 580 ljudi, pri čemer je večina prejela drugi odmerek. Ker podatki o številu odmerkov cepiva po področjih prihajajo pozno, je tudi obveščanje občanov zelo pozno, včasih komaj dan pred cepljenjem. Zato v ZD Kranj priporočajo, da vsi starejši, ki so izrazili interes za cepljenje, načrtujejo možnost cepljenja na enega od prihajajočih četrtkov. V Kopru načrtujejo cepiti še 200 ljudi V Zdravstvenem domu Koper so doslej cepili 793 ljudi, od teh jih je 573 tudi že dobilo drugi odmerek cepiva, je za STApovedala strokovna direktoricaLjubica Kolander Bizjak. Ta teden bodo predvidoma cepili še 200 starejših od 80 let, cepljenje te skupine pa se bo verjetno nadaljevalo še v prihodnjem tednu, je pristavila. Na Koprskem imajo namreč velik delež starejšega prebivalstva. Cepljenje v ZD Koper poteka tako, da so ljudje naročeni in pridejo na cepljenje ob točno določeni uri, po cepljenju preventivno počakajo 15 minut in nato gredo domov. Celoten postopek za zdaj poteka gladko, je povedala strokovna direktorica. V Kopru danes sicer pričakujejo tudi prvo pošiljko cepiv AstraZenece. O točnih številkah Kolander Bizjakova ni mogla govoriti, gre pa za manjše število doz. V novogoriškem zdravstvenem domu medtem nova cepiva pričakujejo danes ali v četrtek. Namenjena bodo za cepljenje z drugim odmerkom, nekaj cepljenj morajo opraviti še med zaposlenimi v zdravstvu in v socialno-varstvenih zavodih, nekaj odmerkov pa bo ostalo za cepljenje prijavljenih starejših oseb nad 80 let, je povedala direktorica doma direktoricaPetra Kokoravec. V ajdovskem zdravstvenem domu so nekaj cepiva dobili v torek, je povedal direktor Egon Stopar. Uporabili ga bodo za cepljenje starostnikov z drugim odmerkom, nekaj cepiva bodo namenili za cepljenje v domovih starejših, nekaj pa ga bo ostalo za cepljenje starejših od 80 let, ki so se zanj prijavili pri osebnih zdravnikih.