Janša: V primeru uvedbe samotestiranja bo to veljalo za vse, ne le za šolnike

Testiranje na covid-19 bo od 23. avgusta naprej samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je PCT-pogoj za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. "Frekvenca se zaenkrat ne bo spremenila," je zapisal predsednik vlade Janez Janša. "V primeru uvedbe samotestiranja bo/bi to veljalo za vse in ne samo za šolnike," je dodal.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je vladni skupini predlagalo samotestiranje zaposlenih v izobraževalnih ustanovah. Tako je v izjavi po videokonferencah z ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter vrtcev dejal državni sekretar na ministrstvu Damir Orehovec. Ob tem je poudaril, da je to seveda odvisno od vladne skupine, vendar pa po njegovih besedah ministrstvo za zdravje "nekako soglaša" z njihovim predlogom. "Če bodo ugodili, bo sistem veliko lažje stekel," pravi.