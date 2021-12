Janša: Zelo verjetno so pred nami težki tedni

Janša je glede obveznega cepljenja spomnil na odločbe ustavnega sodišča, ki je nekatere dosedanje ukrepe razveljavilo. "Ne trdim, da so bile vse odločbe ustavnega sodišča neutemeljene, daleč od tega, če pa primerjamo to, kar so delale druge države s podobnimi političnimi sistemi in ureditvami (...) potem vidimo, da so naše roke močno zvezane," je navedel v pogovoru za Televizijo Slovenija. Po njegovih besedah si tudi stroka "ne upa predlagati nekaterih stvari", ker bi potem to ustavno sodišče razveljavilo "in bo še večja zmeda".