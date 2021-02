Janša o konstruktivni nezaupnici: Jasno je, da iz tega ne bo nič

"Jasno je, da iz tega ne bo nič," je še dejal in dodal, da bo "tudi po tem glasovanju, ki, kar zadeva želje predlagateljev, ne bo uspešno, imela Slovenija še vedno iste težave, bomo sredi epidemije, še vedno bomo v situaciji, ko bo treba združiti moči in s temi združenimi močmi skupaj pripraviti izhodno strategijo" .

Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci, ki je potekala ob 15. uri na Brdu pri Kranju, povedal, da se ukrepi ne bodo več sproščali ali zaostrovali na ravni regij, temveč na ravni celotne države. In nadaljeval: " Glede dekonstruktivne nezaupnice , ki se napoveduje že od aprila in ki naj bi bila zdaj končno vložena: po našem mnenju ne sme zavirati našega dela, dela vlade in koalicije, ker bi bilo to neodgovorno. Razumemo, da morajo tisti, ki so se tukaj zaplezali, na nek način ta postopek končati, v situaciji, kakršna je, je na nek način tudi prav, da se preštejemo," je dejal Janša.

Na vprašanje, ali bo k sodelovanju povabil poslansko skupino DeSUS ali celotno stranko, pa je Janša odgovoril, da je DeSUS"suverena stranka, poslanci so suvereni in glasujejo po vesti".

Kar se tiče odziva ostalih strank, ki doslej niso sprejele vabila za sodelovanje v partnerstvu za razvoj, pa da bodo o odzivih sodili potem, ko bodo. "Koalicija, ki ima večino, ponuja dobronamerno roko tistim, ki nimajo večine oziroma imajo vse manj glasov za to tragikomedijo, ki jo izvajajo. S tem sodelovanjem lahko samo dobimo, še največ lahko dobi opozicija," je še dejal Janša.

"SMC ne podpira projekta KUL"

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je poudaril, da so"stranka liberalnega centra, ki lahko sodeluje z levimi in desnimi". A že v naslednjih stavkih izpostavil tudi, da imajo "sveže izkušnje s trenutno levo opozicijo" in da vanjo nimajo zaupanja. SMC ne podpira projekta KUL, je bil jasen Počivalšek. "Me pa veseli, da se bomo končno prešteli in to sago ali farso, ki traja od lanske pomladi, zaključili. Čas je, da se preseka umetno ustvarjanje vladne krize," je še povedal Počivalšek.

"Skrbi nas radikalizacija opozicije"

Matej Tonin iz Nove Slovenije pa je glede situacije v koaliciji dejal, da jih v njegovi stranki "skrbi radikalizacija opozicije, neprimeren in zelo oster diskurz v parlamentu, ki se odraža v dejanjih v družbi". To, kar se dogaja z napadi na zavode, pelje na stranpota, ki za demokratično družbo niso primerna, je še izpostavil Tonin.

"Nekateri nastopi parlamentarnih skupin v parlamentu so dobesedna grožnja za demokracijo (...) Veseli smo, da bo čim prej prišlo do konstruktivne nezaupnice, da se vendarle preštejemo in da se kot koalicija konsolidiramo. Najprej se je dolžna konsolidirati koalicija, nato pa k sodelovanju povabiti celotno konstruktivno opozicijo," je še dejal Tonin.

Spomnimo

Opozicija na vlado stopnjuje pritisk tudi z interpelacijami. Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so v sredo v DZ vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje Simone Kustec. Med drugim ji očitajo odgovornost, da so šole pri nas zaprte tako dolgo, pri čemer ministrica krivdo zavrača. Še pred interpelacijo bo sicer DZ odločal o konstruktivni nezaupnici vladi, ki jo bodo stranke KUL v DZ vložile v sredo.