Janša: Zgolj vprašanje časa je, kdaj bomo premagali pandemijo

Poudaril je tudi pomen solidarnosti. Navedel je primer držav članic EU, ki so, čeprav nimajo dovolj cepiva za svoje državljane, izvozile skoraj 77 milijonov odmerkov cepiv v več kot 30 držav. EU je tudi vodilni donator programa Covax, ki je poskrbel za dobavo 31 milijonov odmerkov cepiva v 54 držav, je spomnil. "Bilo bi zelo dobrodošlo in koristno za svetovno skupnost, če bi se nam zavezniki EU pridružili pri nesebičnih dejanjih in vzajemnosti," je poudaril.

Janša meni, da virusa, dokler celoten svet ne bo precepljen, kot človeštvo ne bomo premagali. Ob tem je spomnil, da smo potrebovali skoraj 200 let, da smo izkoreninili črne koze, a je optimističen, da v primeru covida-19 ne bo tako. "V enem letu od izbruha so znanstveniki in farmacevtska podjetja proizvedli cepiva, za katera bi običajno potrebovali približno desetletje. Izkušnje pridobivamo tudi za naslednje možne epidemije. In naučili smo se, da več solidarnosti, kot pokažemo soljudem, prej bomo dokončno premagali to bolezen," je dodal.

Učinkovitost našega boja proti pandemiji bo po besedah Janše odvisna od vodenja državnikov, če prepoznajo in rešijo moralno dilemo glede cepiv. Če bodo namreč ravnali egoistično, bodo njihove države kratkoročno na boljšem, dolgoročno pa na slabšem.