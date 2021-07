Proti različici delta učinkovit že en odmerek cepiva Janssen

"Odlične novice glede cepiva J & J," je na novinarski konferenci dejala vodja univerzitetnega oddelka za nalezljive bolezni Jeanne Marrazzo in navedla dve nedavni raziskavi - ena je pokazala, da cepivo ustvari močan imunski odziv na covid-19 na splošno in da zaščita traja vsaj osem mesecev, rezultati druge pa so dokazali, da učinkuje tudi proti različici delta, pred katero zdaj trepeta ves svet, saj velja za najbolj nalezljivo od vseh.

"Glavno sporočilo je, da to cepivo vsaj za zdaj ustvarja res dobro in dolgo imunost. Videti je, da ima tudi pri različici delta okoli 90-odstotno učinkovitost, kar je zelo podobno kot mRNA cepiva in to so res dobre novice," je povzela.

Cepivo Janssen je zaenkrat edino, ki ga prejemniki prejmejo le v enem odmerku, Marrazzova pa meni, da zaradi dokazane učinkovitosti ni zelo verjetno, da bi ljudje kmalu potrebovali še en poživitveni odmerek.