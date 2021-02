Japonska, ki se pripravlja na poletne olimpijske igre v Tokiu, je odobrila prvo cepivo proti covidu-19. Najprej bodo cepili med 10.000 in 20.000 zdravstvenih delavcev. Medtem pa je Srbija Severni Makedoniji podarila 4680 odmerkov cepiva proti covidu-19 in ji tako omogočila, da začne cepiti svoje prebivalce.

"Zdravstveni minister je danes izdal posebno dovoljenje za Pfizerjevo cepivo," so sporočili iz kabineta japonskega premierja Yoshihida Suge. Cepljenje proti covidu-19 bodo tako v državi predvidoma začeli v sredo. Najprej bodo cepili med 10.000 in 20.000 zdravstvenih delavcev, od aprila pa naj bi bilo na voljo še več cepiva, ko bodo poleg zdravstvenih delavcev na vrsti tudi starejši. Vlada mora še pripraviti natančno časovnico cepljenja drugih prebivalcev v 126-milijonski državi, ki se pripravlja na olimpijske igre v Tokiu. Te bodo predvidoma potekale med 23. julijem in 8. avgustom letos. Organizatorji vztrajajo, da bodo igre, ki bi morale potekati že lani, pripravili ne glede na to, da se pandemija covida-19 nadaljuje. Cepljenje za športnike in druge udeležence ne bo obvezno, jih pa pozivajo, naj to storijo.

icon-expand Japonska je odobrila prvo cepivo proti covidu-19. FOTO: Shutterstock

Srbija Severni Makedoniji podarila več tisoč odmerkov cepiva Srbski predsednik Aleksandar Vučić in makedonski premier Zoran Zaevsta se sestala na mejnem prehodu Tabanovce, kjer je Vučić Zaevu simbolično predal škatlo s cepivom. Srbija je svoji južni sosedi podarila 4680 odmerkov cepiva, ki sta ga razvila ameriško podjetje Pfizer in nemški BioNTech. Vučič je dejal, da so za donacijo dobili dovoljenje Pfizerja. "S tem bomo lahko cepili vse medicinsko osebje, ki dela v covidnih centrih," pa je ob tem povedal makedonski premier. Severna Makedonija bo tako cepljenje proti covidu-19 začela prej, kot je načrtovala. Doslej so v regiji Zahodnega Balkana začele cepiti tudi že Srbija, Albanija in BiH. V Srbiji so z enim odmerkom cepili 635.000 ljudi.

icon-expand Vučić in Zaev ob predaji cepiva FOTO: AP

Več kot četrtina Izraelcev že dvakrat cepljena Več kot četrtina od okoli 9,3 milijona Izraelcev je že prejela drugi odmerek cepiva Pfizerja in BioNTecha proti covidu-19, je danes sporočil minister za zdravje Juli Edelštajn. Skupaj je bilo doslej cepljenih okoli 3,8 milijona Izraelcev, skoraj 2,5 milijona pa tudi z drugim odmerkom, je pojasnil na Twitterju. Ob tem je pozval tudi druge Izraelce, naj se cepijo. "Kaj pa vi? Boste lahko šli v telovadnico in na kulturne prireditve ali boste ostali zadaj? Pojdite se cepit," je zapisal. Izraelska vlada pod vodstvom Benjamina Netanjahuja naj bi danes razpravljala o novem sproščanju omejitev, ki so jih uvedli za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Obrambni minister Beni Ganc si želi bolj pogumnega in hitrejšega odpiranja družbe, Netanjahu pa na drugi strani ostaja previden. Tudi tu se tako kažejo napetosti med obema političnima tekmecema. Njuna vladna koalicija je sicer razpadla, zaradi česar bodo šli Izraelci 23. marca na volišča že četrtič v zadnjih dveh letih. Čeprav je bilo veliko Izraelcev že cepljenih, pa se učinki kažejo zelo počasi. Strokovnjaki menijo, da je to tudi posledica bolj agresivne in nalezljive različice koronavirusa, ki so jo prvič izolirali v Veliki Britaniji.