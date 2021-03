Japonska pozvala Kitajsko, naj preneha z izvajanjem analnih testov pri Japoncih

Kot je dodal, ni znano, koliko japonskih državljanov je moralo opraviti takšne teste. Sicer naj bi testirali tako nekatere, ki so v karanteni kot tudi tiste, ki vstopajo na Kitajsko, je še povedal in poudaril, da uporaba analnih brisov "ni bila potrjena nikjer drugje na svetu".

"Nekateri Japonci so našemu veleposlaništvu na Kitajskem sporočili, da so morali opraviti teste analnega brisa, kar jim je povzročilo velike psihološke bolečine," je dejal generalni sekretar japonske vlade Katsunobu Kato .

Čeprav so prejšnji teden tudi nekateri ameriški mediji poročali, da so teste z analnim brisom zahtevali od ameriških diplomantov, ki naj bi se nato pritoževali nad postopkom, je Kitajska to zanikala.

Analne brise so nekatera kitajska mesta uvedla zato, ker naj bi lokalni strokovnjaki trdili, da bodo s tovrstnimi testi "povečali stopnjo odkrivanja okuženih".

Tudi na Kitajskem sicer analni testi niso ravno priljubljeni. Ob uvedbi so kitajski mediji poročali, da strokovnjaki glede mnenja o testih niso enotni in da so testi, ki se jih opravi na zgornjih dihalnih poteh bolj učinkoviti. Ker menijo, da se večina ljudi okuži oralno so nekateri strokovnjaki obstoječe teste označili za veliko bolj primerne.

Analni bris sicer vzamejo tako, da v anus vstavijo 3-5 centimetrov dolgo bombažno palčko in jo nežno zavrtijo.