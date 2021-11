Omikron: Japonska zapira meje, v Kanadi potrdili prve primere okužb

Meje Japonske so bile za tuje državljane zaprte velik del pandemije covida-19, pri čemer v določenem trenutku v državo niso mogli niti tujci z bivališčem na Japonskem. V začetku novembra so nato omejitve nekoliko sprostili in dovolili vstop poslovnežem, tujim študentom in drugim imetnikom vizuma, za turiste pa ohranjali meje zaprte.

Ob pojavu nove različice, poimenovane omikron, se je Japonska sedaj znova odločila za strožje ukrepe in vnovično prepoved vstopa tujim državljanom. Že pred tem je za potnike iz skupno devetih držav juga Afrike uvedla desetdnevno obvezno karanteno v posebej za to namenjenih namestitvah. V državi še niso potrdili nobenega primera nove različice, preučujejo pa primer potnika iz Namibije, ki je bil nedavno pozitiven na testiranju za novi koronavirus.

Južnoafriški predsednik poziva k takojšnji odpravi omejitev potovanj

"Pozivamo vse tiste države, ki so uvedle prepoved potovanj za našo državo in naše sestrske države, naj nemudoma spremenijo svoje odločitve," je dejal Ramaphosa v svojem prvem televizijskem nagovoru narodu po potrditvi omikrona. Napovedal je še, da bo vlada začela razpravljati o morebitni uvedbi obveznega cepljenja za določene aktivnosti in storitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V državi so prepričani, da ne bi smeli biti kaznovani zaradi njihove napredne tehnologije sekvencioniranja, ki omogoča hitrejše odkrivanje novih različic. "Odlično znanost bi morali hvaliti, ne pa kaznovati. Globalna skupnost potrebuje sodelovanje in partnerstvo v obvladovanju pandemije covida-19," so že pred tem sporočili z Ministrstva za zunanje zadeve. Ob tem so spomnili, da so omikron odkrili tudi v drugih državah, ki niso povezane z Južno Afriko.

Do omejitev potovanj je bila kritična tudi direktorica regionalne Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Afriko Matshidiso Moeti. Glede na to da so različico omikron odkrili že v več regijah sveta, so prepovedi potovanj z območja Afrike napad na globalno solidarnost, je prepričana.

Kanada potrdila prvi okužbi z omikronom

V Kanadi so okužbo potrdili pri dveh osebah, ki sta se vrnili iz Nigerije. Oba bolnika sta v izolaciji, medtem ko še odkrivajo vse njune morebitne stike, so sporočile kanadske oblasti. Obe okužbi so zaenkrat potrdili v prestolnici Ottawa.