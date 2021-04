Japonski zdravniki pacientki s covidom presadili pljuča živih darovalcev

Znano je, da covid-19 pri nekaterih bolnikih povzroča hudo poškodbo pljuč, ljudem po vsem svetu, vključno z ZDA, pa so presadili pljuča kot del okrevanja po bolezni. Toda iz kjotske bolnišnice so sporočili, da je bil to prvi primer, ko so pljučno tkivo bolniku s covidom-19 presadili od živih darovalcev.

Zdravnik Hiroši Date, torakalni kirurg v bolnišnici, ki je vodil operacijo, je dejal, da operacija daje upanje bolnikom, ki trpijo zaradi hude pljučne poškodbe, ki jo je povzročil covid-19. "Dokazali smo, da imamo zdaj možnost presaditve pljuč (od živih darovalcev)," je dejal na četrtkovi novinarski konferenci.

Bolnica, ki je bila identificirana le kot ženska iz japonske zahodne regije Kansai, je konec lanskega leta zbolela za covidom-19 in mesece preživela na aparatu za vzdrževanje življenja, ki je delal kot umetna pljuča. Covid-19 ji je povzročil toliko škode na pljučih, da niso več delovala, in za življenje je potrebovala presaditev. Njen mož in sin sta se ponudila, da ji bosta podarila dele svojih pljuč. Mož in sin sta po prestani operaciji v stabilnem stanju, ženska pa ostaja na intenzivni negi. Po navedbah bolnišnice bi lahko šla domov v približno dveh mesecih.

Junija lani so ameriški kirurgi uspešno opravili dvojno presaditev pljuč pri bolniku s covidom-19, šlo pa naj bi za prvo tovrstno operacijo bolnika s to boleznijo v državi. Prejšnji mesec pa so ameriški kirurgi zaključili dvojno presaditev pljuč "covid - covid", ko so uporabili pljuča darovalca, ki je prebolel covid-19, a umrl zaradi drugega vzroka, in jih presadili pacientu v 60. letih, čigar pljuča je covid-19 poškodoval.

Študija, objavljena v začetku letošnjega leta, ki so jo izvedli na več kot 1.700 bolnikih, zdravljenih v kitajskem mestu Vuhan – ki velja za začetek pandemije - je pokazala, da se na rentgenu hudo bolnih pacientov še več mesecev po okužbi vidi poškodbe pljuč.