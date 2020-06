Japonsko zajel vročinski val, oblasti ljudem: snemite zaščitne maske

Japonsko je danes zajel vročinski val s temperaturami nad 30 stopinj Celzija. Tamkajšnje oblasti so ob tem ljudi pozvale, naj ne nosijo zaščitnih mask, ko je to mogoče.

V Fukuoki na jugozahodu države so izmerili 35 stopinj Celzija, v prestolnici Tokio pa 31, na spletu poroča japonska javna televizija NHK. Visoke temperature spremlja visoka vlaga.

Kljub temu so številni prebivalci glavnega mesta nosili zaščitne maske kot zaščito pred novim koronavirusom. "Počutim se kot v savni," je povedala neka ženska, ki je nosila masko.

Posnetki toplotnih kamer kažejo, da je temperatura okoli ust, če človek ne nosi maske, okoli 36 stopinj Celzija. Ko si nadene masko, pa v eni minuti naraste na 40 stopinj.

Ob tem so pristojne oblasti opozorile, da lahko nošenje maske ob takšni vročini povzroči tudi sončarico. Zato so ljudem svetovali, naj tudi v zaprtih prostorih snamejo masko, če so dovolj oddaljeni od drugih ljudi. Priporočili so še, naj pijejo veliko tekočine in se izogibajo naporni športni vadbi.