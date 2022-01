'Jasno je, da bo več karanten in zato šole v velikih težavah'

Število otrok in mladostnikov, ki so v karanteni zaradi visoko tveganega stika s sošolci ali učitelji se povečuje. Trenutno je v karanteni okoli 33.000 osnovnošolcev in dijakov. V karanteno pa morajo po novem, od ponedeljka, tudi učitelji, če so bili v razredu oziroma zaprtem prostoru s potrjeno okuženim učencem z novim koronavirusom več kot 15 minut. Prej je veljalo 45 minut. Novo pravilo sicer ne velja za učitelje, ki so t.i. izjeme pri karanteni na domu, med njimi so denimo tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek. Kljub temu so na šolah zelo zaskrbljeni.

Osnovne šole v letošnjem šolskem letu obiskuje dobrih 193.000 učenk in učencev, od katerih jih je bilo na včerajšnji dan 19.651 v karanteni oziroma 936 oddelkov. Poleg tega je v karanteni 12.808 srednješolcev od okoli 76.000 mladostnikov, kolikor jih obiskuje srednje šole. Tako je v karanteni 495 oddelkov v srednjih šolah, o čemer smo poročali že včeraj.

V Osnovni šoli Stražišče Kranj, kjer je tudi vrtec, so na primer v karanteni tri vrtčevske skupine in 10 razredov osnovne šole (OŠ). To v številkah pomeni, da jih je od 1024 učencev, kolikor jih obiskuje šolo v Stražišču, v karanteni 250 in se torej šolajo od doma. V vrtcu pa je od 101 v karanteni 50 otrok, nam je pojasnil ravnatelj Pavel Srečnik. "Danes se je en razred sicer vrnil k pouku, vendar sta dva ostala doma. Res da se sliši veliko – 10 razredov – vendar je tistih učencev, ki so bili pozitivni na hitrem testu v šoli, pravzaprav malo. Od pet do sedem otrok na teden je povprečno povizitivnih pri samotestiranjih v šoli. Je pa več tistih, ki se samotestirajo doma in so pozitivni, gredo potem na PCR test in nato sporočijo v šolo, da so pozitivni. Takrat pogledamo za dva dni nazaj, ali je bil otrok takrat v stiku s sošolci oziroma v šoli. Če je bil, gre razred v karanteno," je pojasnil, kako trenutno krmarijo v Stražišču.

icon-expand Gregor Pečan: "Če je prej veljalo nad 45 minut v istem prostoru, zdaj pa nad 15, to pomeni, da mora vsak učitelj, ki ni cepljen oziroma ni prebolel, v karanteno." FOTO: Dreamstime

Srečnik sicer opaža oziroma predvideva, da se večina učencev okuži z novim koronavirusom pri popoldanskih aktivnostih in druženjih: "Osebno nimam slabega občutka, da bi se otroci okužili v šoli, saj nosijo maske, zračijo, razkužujejo roke. Ampak otrok je veliko, moramo odreagirati, če je kdo pozitiven. Zdaj bo sicer lažje, saj so od tega tedna dalje karantena krajše, sedemdnevne, kar pomeni, da bodo imeli otroci manj dela na daljavo. To je zame kot šolnika bolj sprejemljivo, saj najraje vidim, da so otroci v šoli," je poudaril. 'V karanteno bomo morali poslati tudi učitelje na predmetni stopnji, to pa bo težava' Kako pa je z učitelji, z zaposlenimi nas je zanimalo? Za enkrat v Stražišču nimajo težav, manjka zgolj nekaj zaposlenih, ki so okuženi z novim koronavirusom. "Okužba se je pojavila predvsem pri kadru v vrtcu in ne pri otrocih. V šolah pa so bili učenci tisti, ki so bili pozitivni," je pojasnil Srečnik. Trenutno se v stražiški šoli ne pozna novo pravilo glede odrejanja karanten, po katerem morajo v karanteno poleg sošolcev iz matičnega oddelka tudi učitelji, ki so bili s povzročiteljem covida-19 v zaprtem prostoru več kot 15 minut. Pravilo sicer velja tako za osnovne kot srednje šole. "Trenutno so v karanteni tri učiteljice razrednega pouka. Na predmetni stopnji za enkrat ni problema, a lahko hitro pride, zdaj ko velja novo pravilo. Takrat bomo morali v karanteno poslati tudi učitelje na predmetni stopnji. To pa bo težava," je poudaril Srečnik.

icon-expand Včeraj je bilo v karenteni 19.651 osnovnošolcev in 12.808 srednješolcev. FOTO: Shutterstock

'Jasno je, da bo več karanten in šole v velikih težavah' Pred novim pravilom je veljalo, da morajo učitelji v karanteno, če so bili s povzročiteljem covida-19 v zaprtem prostoru več kot 45 minut. Ker pouk traja 45 minut, so bili predmetni učitelji s posameznim razredom v stiku ravno toliko časa, da jim ni bilo treba v katanteno, v kolikor se je pojavila okužba v razredu. Pri razrednih učiteljih je situcija drugačna. Ker poučujejo otroke enega razreda, so z njimi cel pouk, kar pomeni, da so morali v karanteno v vsakem primeru. Za njih se torej z novim pravilom 15 minut ni nič spremenilo. Težave bodo in so že, je bil jasen Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan, ki je tudi ravnatelj v OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani. "Saj ni težko izračunati. Če je prej veljalo nad 45 minut v istem prostoru, zdaj pa nad 15, to pomeni, da mora vsak učitelj, ki ni cepljen oziroma ni prebolel, v karanteno. Jasno je, da bo več karanten in šole v velikih težavah," je poudaril. Pečan že dobiva odzive ravnateljev iz OŠ, ki potrjujejo, da se jim novo pravilo že pozna, začenja se stiska z zaposlenimi: "Trije učitelji samo iz naše šole so šli včeraj v karanteno, ki jim dugače ne bi bilo treba iti. Predstavljajte si potem šole, ki imajo 10 oddelkov že v karanteni. Mi imamo enega, pa so morali v karanteno trije učitelji. Predstavljate si, kaj to pomeni," je bil jasen. Izjeme pri karanteni na domu Ukrep karantene na domu torej velja, ko je bil učitelj v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19.

Ni pa mu treba, če: - je prejel poživitveni odmerek; - je prebolel covid-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni; - je prebolel covid-19 (kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni) in je bil cepljen z drugim odmerkom.