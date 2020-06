'Intenzivno zdravljenje starostnikov praviloma ne rešuje življenja, ampak podaljšuje trpljenje'

V javnosti je prejšnji teden zaokrožila informacija, da so obstajali seznami, s katerimi naj bi v domovih za starejše pripravljali podlage za odločanje, kateri oskrbovanci bi bili v primeru koronavirusne okužbe deležni bolnišničnega zdravljenja. Te navedbe je ostro zanikal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj , minister za zdravje Tomaž Gantar pa je napovedal nadzor nad dogajanjem na terenu. V nadzoru so naročili preverjanje ustreznosti zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave v 11 domovih za starejše, in sicer predvsem v času epidemije covida-19.

V domovih za starejše je umrlo 52 odstotkov vseh smrtnih žrtev koronavirusa v Sloveniji. Pri nas sicer deluje več kot 100 domov, okužbe z novim koronavirusom pa so našteli v desetih. Prvo žarišče je bilo v metliškem domu starejših, večji žarišči pa sta bili še v Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru.

O pripravljenih obrazcih in navodilih za načrt zdravljenja je Gantar sicer dejal, da gre za strokovna, in ne politična navodila. Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in član vladne svetovalne skupine Aleš Rozman pa je o pripravljenih obrazcih in navodilih povedal, da so ti služili le kot nekakšna "orientacija zdravnikom", da bi se čim bolj "objektivno in kar se da pravično odločali za paciente".

Sedaj so se le oglasili tudi zdravniki, in sicer v javnem pismu, ki so ga medijem posredovali preko službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana. Uvodoma so zapisali, da se niso oglasili prej, saj so bili mnenja, da strokovno-etične teme ne smejo biti del političnih obračunov. "Žal smo prišli do točke, ko podatki predstavljeni v javnosti izkrivljajo postopke obravnave, pomanjkanje vedenja pa lahko dolgoročno ustavi proces načrtovanja zdravljenja starostnikov in pacientov s kroničnimi, neozdravljivimi boleznimi," so poudarili.

Kot so zapisali, se v Sloveniji le redko pogovarjamo o pričakovanjih ob koncu življenja in o umiranju, zaradi tega pa je vnaprej pisno izražena volja bolnika o tem le redka izjema. V razvitih zdravstvenih sistemih se medtem za vsakega pacienta z napredujočo in neozdravljivo boleznijo načrt zdravljenja pripravi vnaprej, dokument pa ni vezan na izbruhe nalezljivih bolezni ali izredne razmere. Pri njegovi pripravi sodeluje več zdravnikov, bolnik in njegovi svojci, predvsem pa se skrbno pretehta, kateri ukrepi bodo bolniku v večjo korist kot v breme.

"Bolnik z ohranjeno zmožnostjo odločanja se lahko opredeli tudi za manjšo stopnjo invazivnosti zdravstvene oskrbe, ki si jo želi v primeru poslabšanja kronične bolezni. Odkloni lahko na primer sprejem na oddelek za intenzivno zdravljenje, umetno predihavanje, oživljanje, in drugo. Enake zdravstvene presoje so vsakodnevno deležni tudi bolniki, ki jih zdravimo v bolnišnicah. V nasprotnem primeru se ob koncu življenja ne bi mogli izogniti zdravljenju, ki ni v korist bolniku, ampak samo podaljšuje proces umiranja," so zdravniki zapisali v pismu.

Kot so nadaljevali, je v času pandemije postalo jasno, da ta načrt ne obstaja za številne oskrbovance DSO s kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi. "Klasičen" pristop k izdelavi načrta je bil otežen zaradi pomanjkanja časa, prav tako je zaradi karantene in fizične nedostopnosti bilo omejeno sodelovanje v svojci. "Vseeno smo bili številni zdravniki mnenja, da je za oskrbovance DSO bolje, da se o njihovem zdravstvenem stanju presoja v času, ko večina ni bila okužena s SARS-CoV-2 ali akutno prizadeta zaradi covida-19. Skratka, težava ni v tem, da se je v času pandemije covida-19 tovrstna ocena pripravila in izvajala. Ključna težava je dejstvo, da tovrstna presoja ni bila opravljena že prej," so poudarili.