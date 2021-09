Javnost razdeljena glede obveznega cepljenja

Za obvezno cepljenje se zavzema 48,9 odstotka sodelujočih v septembrski anketi Vox populi, nasprotuje mu 46,7 odstotka, medtem ko jih 4,3 odstotka na to vprašanje ni želelo odgovoriti. Anketo za Dnevnik in Večer opravlja agencija Ninamedia.

Obveznosti cepljenja so bolj naklonjeni moški kot ženske, kaže primerjava podatkov. Obveza cepljenja narašča tudi s starostjo anketirancev, starejši ko so, bolj so ji naklonjeni. V starostni skupini od 46 do 60 let jih je več za obvezno cepljenje kot ne, v skupini 31 do 45 let pa so "tabori" za in proti izenačeni.

Vladni odlok, po katerem se morajo vsi zaposleni, samozaposleni in uporabniki tako rekoč vseh storitev držati novega pravila PCT (preboleli, cepljeni, testirani), je v javnomnenjski raziskavi na lestvici od ena do pet dobil srednjo oceno 3,3.

Kot popolnoma smiselnega ga ocenjuje 28,9 odstotka in kot smiselnega 23,9 odstotka vprašanih. Več kot polovica vprašanih torej vladni odlok podpira. Da pogoj PCT sploh ni smiseln, ocenjuje 17 odstotkov vprašanih, kot nesmiselnega pa ga je ocenilo 15,5 odstotka vprašanih. Med obema stališčema jih koleba 12,2 odstotka.

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, ali menijo, da bodo državljani spoštovali sprejete ukrepe. Največ, 62,5 odstotka, jih je prepričanih, da jih bodo prebivalci spoštovali deloma, 13,5 odstotka jih ocenjuje, da jih bodo spoštovali, 19,1 odstotka pa da ne.

Javnomnenjsko raziskavo je za Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia med 14. in 16. septembrom na vzorcu 700 anketirancev.