JAZMP zaradi pomislekov o ustreznosti hitrih testov v izredni nadzor

" Ker gre za aktivnost velikega pomena, ki je lahko povezana s tveganji, smo se – kot predvideva zakonodaja – odločili za izvedbo nadzora. Med nadzorom bomo preverili skladnost dobavljenega medicinskega pripomočka z zakonskimi zahtevami ," so pojasnili na JAZMP. Obseg in trajanje nadzora je v tej fazi nemogoče napovedati, ker bodo na to močno vplivale ugotovitve, do katerih bodo prihajali med nadzorom.

V zadnjih dneh pa so se pojavili sumi oz. dvomi o zanesljivosti teh testov. Po poročanju spletnega portala Necenzurirano.si so v več primerih pokazali lažne pozitivne izvide. Posamezni paketi testov pa da so prišli v Slovenijo z deformiranimi ploščicami, od katerih je odstopal lakmusov papir. Pojavljajo se pomisleki, ali se lahko ti testi uporabljajo za delo na odprtem, torej v hladnem vremenu in vlažnem okolju.

Direktor Zdravstvenega doma Ravne na KoroškemStanislav Pušnik je pojasnil, da pri preverjanju hitrih testov niso dobili pričakovanega rezultata. Zato so deloma uporabili svoje teste in o tem obvestili ministrstvo za zdravje, ki pa jim še ni posredovalo zaključnega poročila. Od ministrstva so prejeli 1525 tovrstnih hitrih testov, z njimi pa so do danes testirali 225 oseb in identificirali 25 pozitivnih.

V Zdravstvenem domu Ljubljana pa so za medije pojasnili, da niso kompetentni ocenjevati bolj ali manj kakovostnih hitrih antigenskih testov, lahko pa načeloma na osnovi izkušenj ugotovijo, da so PCR-testi za določanje pozitivnih oz. negativnih testov na okužbo z novim koronavirusom do določene mere zanesljivejši od hitrih antigenskih testov. "Nikakor pa ZD Ljubljana ne daje ocene razlik med učinkovitostjo enih ali drugih hitrih antigenskih testov."