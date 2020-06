Kako so z nami doma čas karantene preživeli domači ljubljenčki? So bili psi res izmučeni zaradi prepogostih sprehodov in zakaj je bilo mačkam težje kot psom? Veterinarji namreč vedo povedati, da so v zadnjih mesecih v ambulatah imeli precej več dela z mačkami. Gre za zdravstvene težave, ki jih povzroča stres. Razlog je preprost - mačke imajo zelo rade red.