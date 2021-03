Je okuženi zdravnik na delo odšel s simptomi?

Potem ko se je mariborski zdravnik, ki se je v Namibiji okužil z južnoafriškim sevom novega koronavirusa, včeraj opravičil vsem prizadetim, in sta dogodek javnosti predstavili tudi Sanja Vuzem iz območne enote NIJZ Maribor in vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor Lea Knez , pa portal Necenzurirano danes piše, da vsebina dokumenta, ki so ga pridobili, postavlja uradno verzijo dogajanja na laž.

In če je to res, to zgodbo popolnoma spremeni. Okuženi zdravnik naj bi simptome okužbe tako opazil že v Namibiji in prav to bi lahko bil razlog, zakaj ob prihodu v službo očitno ni okužil nikogar. Možno je namreč, da se je v Slovenijo vrnil že v fazi, ko je izgubljal kužnost.

A dokument iz UKC Maribora z dne, 24. februarja, kaže drugačno sliko. Kot piše Necenzurirano , je iz dopisa, ki so ga prejeli zaposleni, razvidno, da je okuženi zdravnik že najmanj teden dni prej kazal vidne simptome bolezni. "Zaposleni je opravil odvzem brisa NF (nosnega, op. a.) na PCR-test zaradi slabšanja oziroma stopnjevanja kliničnih znakov okužbe, ki jih sicer zaznava 7-10 dni. V ponedeljek se je vrnil iz tujine. (...) Nazadnje je bil v službi včeraj, prisoten na jutranjem sestanku, oddelčni viziti in izvajal je redne ambulantne preglede. Opoldne je opravil bris NF in odšel domov," piše v dopisu vodje enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor Lee Knez, poroča portal.

Spomnimo, da so včeraj vsi trdili, da se je okuženi zdravnik pred prihodom v domovino večkrat testiral, tudi tik pred vrnitvijo na delo. Ker so bili vsi testi negativni, je v torek šel v službo, kjer naj bi opazil simptome, test pa je bil pozitiven.

Na UKC Maribor smo tako naslovili vprašanja, ali so res zaposlenim poslali dopis, v katerem piše, da je zdravnik simptome opažal že sedem do deset dni pred potrjeno okužbo? To bi namreč pomenilo tudi, da je zdravnik v službo prišel s simptomi. A na UKC Maribor so na naše vprašanje odgovorili le:"Spoštovani, v ponedeljek, 1. 3. 2021 s pričetkom ob 13.00, je na zelenici pred vhodom v Urgentni center potekala novinarska konferenca. Izjavo o trenutnih epidemioloških razmerah v UKC Maribor je podala vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, Lea Knez, dr. med."

In ker je včeraj na novinarski konferenci dogodek pojasnjevala tudi Sanja Vuzem iz NIJZ, smo vprašanja naslovili tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje. "Potek okužbe z novim koronavirusom lahko poteka z različno paleto simptomov, ki niso vedno zelo jasni in jih včasih težje pripišemo covidu," so odgovorili. "Kot smo po izvedenem epidemiološkem poizvedovanju poudarili, je okužena oseba opravila več testiranj že na potovanju in vsakič bila negativna. Na letalo se je vkrcala brez simptomov in tudi na delovno mesto je odšla brez njih po predhodnem testiranju. Ko so se na delovnem mestu pojavili simptomi dihalne okužbe, pa je odreagirala promptno in se umaknila v domačo izolacijo."

Na vprašanje, ali je mogoče, da se je okuženi zdravnik v Slovenijo vrnil že v fazi, ko je izgubljal kužnost, pa so odgovorili:"Trditev, da do sedaj ni bilo sekundarnih primerov, ima najverjetneje kombinacijo dejavnikov: oseba je bila predhodno popolno cepljena, okužba je potekala v blagi obliki, na delovnem mestu je uporabljala osebno varovalno opremo in upoštevala vse potrebne preventivne ukrepe."