Je še možno opraviti samoplačniški PCR-test?

Slovenski laboratoriji so namreč na meji zmogljivosti. Kot je že včeraj ponazoril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, "največja laboratorija IMI in NLZOH sta prej v enem letu opravila cca. 10.000 preiskav, kar v današnjih dneh naredita v enem delovnem dnevu. "

Ali bo torej sploh še možno opraviti samoplačniški PCR-test? Tudi zasebniki so namreč vzorce pošiljali v državne laboratorije. V večerni oddaji 24UR ZVEČER je Vindišar dejal: "Odločili smo se, da glede na kapacitete in dostopnost PCR-testov te prednostno namenimo za bolnike, ki so v bolnišnicah, in za tiste, ki potencialno tja lahko pridejo, tako da kar se tiče javnega sistema, prednost sedaj dajemo tem. Ljudje, ki bodo to potrebovali za druge namene, bodo morali poiskati druge rešitve. Prepričan sem, da bodo tudi zasebniki našli neko pot, rešitev, do izvedbe teh testiranj, nenazadnje, tudi mi se trudimo, da bi našli takšno pot v tujini."