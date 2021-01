Smo si res zagotovili le 'drobtinice' Moderninega cepiva?

Od samega začetka si bogatejše države jemljejo večino zalog cepiva, s tem pa omejujejo dostop do cepiv ostalim. Na to je večkrat opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in države pozvala k solidarnosti. Tudi v Evropski uniji, ki se je sicer odločila za skupna naročila in solidarnostno porazdelitev cepiv po državah, pa se očitno nekatere države trudijo zagotoviti več odmerkov mimo skupnega razpisa.