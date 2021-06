Jerala: Jeseni bo pozno, saj bo nemogoče cepiti milijon ljudi v enem mesecu

" Nekaj vemo zagotovo: če bomo z drugim odmerkom cepiva do jeseni cepili le 65 odstotkov celotne populacije, nas jeseni čaka četrti val. Če bomo precepili 80 odstotkov populacije, četrtega vala ne bo. Enaki izračuni so veljali v preteklosti, ko smo govorili o tretjem valu. Na nas je, da preprečimo novi val ," je po poročanju portala Plus24 dejal predstavnik za zdravje Peter Hacker .

Jerala: Do jeseni ali zime lahko delta različico virusa pričakujemo kot dominantno

Profesor Roman Jerala s Kemijskega inštituta je za 24ur.com povedal, da se popolnoma strinja z oceno avstrijskih kolegov. "V več zadnjih intervjujih sem omenjal, da bo 60-odstotna precepljenost dovolj čez poletje, zagotovo pa ne čez jesen in zimo v prisotnosti bolj kužnih različic," pravi.

Ocenjuje, da se bodo tisti, ki ne bodo precepljeni, slej ko prej okužili, ker je malo verjetno, da se različica delta ne bi razširila tudi pri nas, opozarja. "Če bi bila precepljenost 80-odstotna, pa bi bilo drugače. V Veliki Britaniji delta različica že predstavlja 90 odstotkov okužb, v ZDA 10 odstotkov, v Nemčiji in Franciji 2 odstotka, kar pomeni, da se bo ob poletnih potovanjih razširila povsod in jo do jeseni ali zime lahko pričakujemo kot dominantno različico."

Predvsem za starejše od 50 let moramo po njegovih besedah zagotoviti največjo možno precepljenost, po možnosti 90-odstotno, pomembno pa je, da cepimo tudi za mlajše. "Na voljo imamo od 3 do 4 mesece, cepiv bo, kot kaže, dovolj, moramo pa nasloviti čim več prebivalcev neposredno in s čim bolj intenzivno kampanjo okrepiti informacije o koristih cepljenja."

Jeseni bo po besedah Jerale pozno, saj bo nemogoče cepiti milijon ljudi v enem mesecu, poleg tega je za zaščito treba počakati mesec dni. Izkazalo se je namreč, da en sam odmerek slabo zaščiti pred različico delta.

Trenutni podatki za različico delta kažejo, da povzroča več hospitalizacij, ki lahko prizadenejo tudi mlajše, je še opozoril strokovnjak.