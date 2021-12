Jerala: Preuranjeno je računati, da gre pri omikronu le za blag potek bolezni

Kot je izpostavil, se virus ne širi le v Južni Afriki, temveč tudi v Združenem Kraljestvu in na Danskem, kjer je število okuženih z omikronom v le enem tednu naraslo za več kot desetkrat - z 0,2 na 3 odstotke. "V Združenem Kraljestvu predvidevajo, da bi lahko v dveh do štirih tednih če se bo širila s takšno hitrostjo, omikron postala tudi prevladujoča različica," dodaja Jerala.

V Evropi so sicer vsi do zdaj potrjeni primeri asimptomatski in blagi, smrtnega primera še ni bilo. Tudi iz Južne Afrike poročajo, da se virus sicer širi izjemno hitro, da pa je veliko manj resnejših oblik bolezni. "Preuranjeno je, da bi lahko pri omikronu računali, da gre le za blag potek," vseeno svari sogovornik, ki razlaga, da moramo v ozir vzeti tudi dejstvo, da je bilo v Južni Afriki okoli 80 odstotkov ljudi že okuženih, kar bi lahko botrovalo k blažjemu poteku bolezni.

Kot pravi Jerala, hujši potek bolezni zaznamo šele po nekaj tednih, smrt pa da se pojavi kakšne tri ali štiri tedne po prihodu virusa. Tako je po njegovem mnenju treba počakati vsaj še do konca meseca, preden bi lahko rekli, da gre res za blažjo različico. "Predvsem zato da vidimo, kakšne posledice bo imela okužba na tistih, ki niso bili niti cepljeni niti niso okužbe preboleli."

Idejo o začetku konca epidemija označil za lepo novoletno željo

A če pa se potrdi, da je različica omikron bolj nalezljiva in hkrati manj nevarna, bi lahko to pomenilo začetek konca epidemije? "To so zelo lepe novoletne želje, a žal se bojim, da bi bili, če bi na to računali, preveč optimistični," odgovarja. To bi bilo sicer idealno, vendar pa Jerala meni, da bo različica vseeno povzročila določene posledice.