Epidemija različice delta se pri nas postopoma umirja, kar pa se bo na intenzivnih oddelkih poznalo šele čez kakšen teden, napoveduje stroka. Kljub rahlemu premiku na bolje pa epidemiologom v klicnem centru Nacionalnega inštituta za javno zdravje še vedno ne uspe priklicati vseh okuženih in tistih, ki so bili z njimi v stiku. Na dan lahko anketirajo največ 1.200 ljudi. Kot ugotavljajo, je trenutno okuženih največ mladih in delovno aktivnih prebivalcev. Med znanimi izvori okužbe še naprej prevladujejo družine in skupna gospodinjstva, vrtci, šole in delovna mesta.

Približno sto epidemiologov, študentov medicine in drugih zaposlenih vsak dan anketira potrjeno okužene in njihove stike. Zanima jih, kdo so, kje so se okužili in s kom so bili v stiku. Kot pojasnjuje Sanja Vuzem, dr. med., vodja klicnega centra NIJZ, v osmih urah pokličejo približno 60 odstotkov primerov. Novembra, ko je bilo praktično vsak dan pozitivnih več kot tri, celo štiri tisoč PCR-testov, jim ni uspelo poklicati vseh. Vsaj polovica okuženih je navodila o izolaciji dobila po pošti. Za razumevanje epidemije je poizvedovanje sicer ključno.

Od februarja do decembra kar 95 odstotkov okuženih ni bilo polno cepljenih. Od 53.000 cepljenih, ki so se okužili, pa je zdravljenje v bolnišnici potrebovalo 1.400 bolnikov. To je 18 odstotkov vseh, ki so bili v tem času hospitalizirani.

Minister za zdravje Janez Poklukar zato poziva: "Cepimo se kot ekipa, cepimo se kot skupnost in verjamem, da bomo lažje dočakali normalno življenje, ki si ga vsi tako želimo, kajti pandemična izčrpanost med nami dosega že vse zgornje meje in limite." Epidemijo dodatno podaljšujejo teoretiki zarot Epidemijo pa še dodatno podaljšujejo teoretiki zarot, je prepričan profesor Roman Jerala, ki se z njimi običajno ne ukvarja. Izjemoma se je odzval na trditve hrvaškega znanstvenika na proticepilskih protestih, da cepiva povzročajo spremembe človeškega genoma: "To osnuje na nič eksperimentalnih podatkih, torej ni popolnoma nobenega eksperimentalnega dokaza ne na celičnih kulturah ne na ljudeh, da bi se to lahko zgodilo." Načrtno odvračanje od cepljenja, opozarja Jerala, pa ima negativne posledice za zdravje in lahko povzroči tudi smrt.