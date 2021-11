Jerala: Molnupiravir učinkovit, a cepiva še vedno nudijo boljšo in trajnejšo zaščito

V Slovenijo prihaja zdravilo molnupiravir za zdravljenje covida-19, ki deluje na koronavirus na način, da poveča mutacije v virusu in ga onesposobi tako, da se ta ne more več razmnoževati. Najprej so ga razvili za zdravljenje gripe in ebole, potem pa se je izkazalo, da dobro deluje tudi na novi koronavirus. Kljub temu strokovnjak Roman Jerala poudarja, da cepiva še vedno nudijo boljšo in trajnejšo zaščito kot novo zdravilo.

Kemik Roman Jerala ob napovedanih dobavah zdravila molnupiravir za zdravljenje covida-19 opominja na pomen cepljenja proti covidu-19, ki je še vedno ključno. Cepiva še vedno nudijo boljšo in trajnejšo zaščito kot novo zdravilo, poudarja. Novo zdravilo sicer za 50 odstotkov zmanjšuje verjetnost hospitalizacije pri okuženem s koronavirusom. "Kar je nekaj, ni pa toliko, da bi bil človek popolnoma sproščen," je o učinkovitosti novega zdravila povedal Jerala. Tudi predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je danes opozorila, da novo zdravilo ni nadomestek za cepljenje. Zdravilo po Jeralovih besedah deluje na koronavirus na način, da poveča mutacije v virusu in ga onesposobi tako, da se ta ne more več razmnoževati. Najprej so ga razvili za zdravljenje gripe in ebole, potem pa se je izkazalo, da dobro deluje tudi na novi koronavirus. Izredno uporabo zdravila podjetja Merck je prejšnji petek odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema). Zdravilo je po besedah Lejko Zupančeve namenjeno tistim, ki že imajo simptome covida-19, ne potrebujejo pa še hospitalizacije. Zdravilo je po njenih besedah treba aplicirati v prvih petih dneh po tistem, ko se pokažejo simptomi bolezni. "Treba ga je aplicirati, še preden se pokaže, da gre za hujši potek bolezni," je ob tem poudaril Jerala. Ker zdravilo trenutno še nima dovoljenja za promet v Sloveniji, se bo izdajalo pod posebnimi pogoji in se bodo morali še dogovoriti, na kakšen način in kdo bo zdravilo predpisoval. Zdravilo je sicer namenjeno bolnikom, ki so najbolj ogroženi za težek potek bolezni. Med njimi so starejši od 65 let, ljudje s kroničnimi boleznimi, med katerimi so izpostavljeni bolniki s sladkorno boleznijo, pa tudi srčni bolniki, bolniki z motnjo imunskega sistema, revmatološki bolniki, bolniki z rakom, jetrni, ledvični bolniki. Zdravilo bo namenjeno tako necepljenim kot cepljenim bolnikom. Prve odmerke zdravila proti covidu-19 molnupiravir je v Sloveniji pričakovati predvidoma v začetku decembra. Za nekaj več kot 13 milijonov evrov bo Slovenija naročila 21.600 terapevtskih odmerkov. Terapevtski odmerek zdravila je skupno število kapsul, potrebnih za en sam potek zdravljenja, torej bo prva pošiljka tega zdravila zadostovala za zdravljenje 21.600 bolnikov s covidom-19.