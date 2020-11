Jerala: Najraje bi se cepil s tistim cepivom, ki bo najhitreje na voljo

V zadnjem tednu je bilo veliko novic o cepivih, ki so tik pred odobritvijo, a v javnost je prišla tudi napaka družbe AstraZeneca. Med testiranjem njihovega cepiva so prostovoljci namreč prejeli različne odmerke. "Glede varnosti jaz vsekakor ne bi bil v skrbeh," je medtem dejal Roman Jerala in pojasnil, da morajo cepiva pred odobritvijo prestati rigorozne preglede agencij za zdravje. Dodal je, da bi se sam najraje cepil s tistim cepivom, ki bo najhitreje na voljo.

Tik pred odobritvijo naj bi bila trenutno tri cepiva, Pfizerjevo, cepivo Moderne in AstreZenece. Vsa cepiva morajo sicer še čez natančen pregled tako evropske kot tudi ameriške agencije za zdravila, je dejal Roman Jerala iz kemijskega inštituta. "Cepil bi se s tistim cepivom, ki bo najhitreje na voljo" "Rezultati so vsekakor spodbudni. Lahko računamo vsaj na tri cepiva, po moji oceni celo na štiri,"je dejal in pojasnil, da je tudi podjetje Johnson&Johnson na precej visokih stopnjah testiranja. "Skoraj prepričan sem, da bo že vsaj januarja na voljo tudi njihovo cepivo," je pripomnil. Glede na pogodbe Evropske Unije bi to pomenilo, da bomo cepivo lahko zagotovili za vse prebivalce Evrope. Na vprašanje, s katerim cepivom bi se raje cepil - tistim, ki so izdelana po klasični metodi, ali tistim, ki so povsem inovativna - je odvrnil, da bi se najraje cepil s tistim, ki bo najhitreje na voljo."To svetujem tudi vsem prebivalcem Slovenije, saj je čas ključen," je dejal. Spomnil je na trenutno epidemiološko sliko, ko beležimo visoko število umrlih in svetoval, naj se čim prej cepijo ljudje, ki spadajo v najbolj ogroženo skupino.

Zatrdil je še, da vsak dan šteje, in da je razmišljene o tem, katero cepivo vi raje vzeli, zlasti če so cepiva enako učinkovita, lažna dilema. "Vesel sem, da so imele svojo zmogljivost priložnost pokazati tudi sodobne tehnologije,"je nadaljeval in izpostavil "impresivna" mRNA zdravila, ki nudijo izjemno visoko zaščito. Meni, da je ta tehnologija pomembna, saj lahko cepiva zagotovi v najkrajšem možnem času.

"Glede varnosti jaz vsekakor ne bi bil v skrbeh" Po njegovem mnenju bodo zdravila nedvomno varna, saj jih bodo zdravstvene agencije rigorozno pregledale. "Stranski učinki so bili relativno majhni. Eno ali dve cepivi so sicer začasno prekinili, zato ker je prišlo do nekega dogodka. Če nekdo umre, potem takoj prekinejo testiranje, čeprav je možno, da je umrl iz popolnoma drugih razlogov. Potem ko so odkrili, da dogodki niso bili posledica cepiva, so raziskovanje nadaljevali," kar je po njegovem mnenju zagotovilo, da varnost jemljejo zelo resno. "Cepiva na noben način ne morejo povzročiti bolezni in tudi ostalih zapletov, najbrž bistveno manj kot prejšnja cepiva,"je dejal. Prepričan je, da so cepiva veliko bolj varna kot katerakoli druga zdravila. Tudi stranske učinke se pričakuje šele pri enemu od 100.000, celo pri enemu od milijona cepljenih. "Glede varnosti jaz vsekakor ne bi bil v skrbeh,"je dodal.

V prvem četrtletju bi se v Sloveniji lahko cepilo pol milijona ljudi, ključna je precepljenost Cepivo, ki bo pripadalo Slovenji, bomo dobivali po delih, je dejal. Najprej bi bilo potrebno cepiti ljudi v domovih za starejše, saj tam beležimo najvišje število žrtev, pravi. "Prav njim bi cepivo najbolj pomagalo," je zatrdil. Upa, da se bo za cepljenje odločilo čim višje število ljudi. Pojasnil je še, da je cepivo trenutno namenjeno preprečevanju bolezni, zato ni nujno, da bodo cepiva enako učinkovito preprečila širjenje okužb. "Bomo pa s cepivi lahko zaustavili število hospitalizacij oziroma število žrtev," je izpostavil. Jerala je glede tega, kdaj bi se lahko rešili iz epidemiološke situacije, optimističen. "Mislim, da zelo kmalu," je dejal. Če bo šlo vse po načrtih, lahko Slovenija zadostno količino cepiv za vse v domovih starejših občanov dobi že januarja. "V prvem četrtletju bi v Sloveniji, če bo šla produkcija cepiv po načrtih, lahko cepili pol milijona ljudi. To je več, kot je v Sloveniji ljudi, starejših od 65 let," je dejal. Največ smrtnih žrtev namreč beležimo nad to starostjo. Še enkrat je izpostavil pomembnost precepljenosti in dejal, da upa, da ne bo nekega upora, nesmiselnih govoric po družbenih omrežjih in anekdotičnih primerov, s katerimi bi ljudje zadeve posploševali. "Doseči moramo dovolj visoko precepljenost. Sedanji odstotek je gotovo prenizek. Upam, da bomo vsaj pri starejših dosegli 70 do 90 odstotkov precepljenosti,"je sklenil.