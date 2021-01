Jerala o precepljenosti do poletja: Upam, da se bodo Slovenci obnašali racionalno

Kaj pomeni to, da dobimo več kot tri milijone cepiv Moderne in Pfizerja? Ali bodo tisti, ki bodo cepljeni s tema dvema cepivoma, bolje zaščiteni od tistih, ki jih bodo cepili s cepivom AstraZenece, ki še ni odobreno in ima zgolj 75 odstotno zaščito?"Mislim, da je dobra novica, da smo dobili večje količine bolj učinkovitega cepiva. Morda bo to cepivo od AstraZenece bolj primerno za tiste, ki so v dvomih o novejši tehnologiji. Sicer je cepivo res nekoliko manj učinkovito, ampak v osnovi sta obe vrsti cepiv zelo učinkoviti in dobri. Spomnimo se, cepivo za gripo je na primer 50-odstotno učinkovito. Tudi cepiva AstraZenece se ne gre braniti," odgovarja Jerala.

Kaj pa glede pomislekov, da bi nekdo menil, da je krivično, da bo cepljen s cepivom AstraZenece? "Cepivo AstraZenece ni bilo preizkušeno v takšni meri na bolj občutljivi starejši populaciji kot bolj učinkoviti cepivi. V tej prvi fazi gre predvsem za to, da zmanjšamo število žrtev. V teh prvih dveh treh mesecih ne moremo zaustaviti epidemije, če bomo do poletja res dosegli 70-odstotno precepljenost (po nekaterih napovedih pa celo 80-odstotno), potem bo to izvrstno izhodišče, da epidemijo do jeseni zaustavimo."