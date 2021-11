Jerala: Prav je, da smo previdni in da širjenje nove različice čim bolj omejimo

Najslabši scenarij bi bil, da bi cepljeni in prebolevniki zboleli. "Prepričan sem, da bodo cepiva zaščitila vsaj pred hujšim potekom bolezni, kar je bistveno. Protitelesa se razvijejo proti več različnim mestom na proteinu in če je določeno mutirano, se lahko vežejo drugje. Mogoče bo nevtralizacija slabša, še vedno pa je dobra," dodaja. Boljšo zaščito si lahko obetajo tisti, ki so že cepljeni s poživitvenim odmerkom. Je pa ob novem sevu verjetnost širjenja virusa večja, priznava Jerala.

Možno je tudi, da se novi sev ne bo razširil v takšni meri kot delta. Podobno se je zgodilo z južnoafriškim sevom, ki se je do zdaj uspel najbolje izogniti nevtralizaciji s protitelesi, pravi Jerala. Pri uspešnosti delte pri širjenju pa se je kot bistvena izkazala ravno njena velika nalezljivost. "Prav je, da smo previdni in da se širjenje različice čim bolj omeji."

Ema: Prezgodaj, da bi vedeli, ali nova različica potrebuje tudi novo cepivo

Evropska agencija za zdravila je danes sporočila, da potrebuje več podrobnosti, da bi ugotovila, ali so štiri cepiva proti covidu-19, ki so dovoljena v EU, učinkovita tudi proti novi različici, ki ima "številne mutacije".

"Trenutne informacije so nezadostne, da bi ugotovili, ali se bo ta varianta znatno širila in v kolikšni meri lahko zaobide imunost, ki je nastala zaradi cepljenja," so se sporočili pri Emi. Dodali so, da menijo, da je "trenutno še prezgodaj predvidevati potrebo po cepivu z drugačno sestavo, da bi zaustavili širjenje te različice".

Evropska unija se je danes z zaskrbljenostjo odzvala na novico o novi različici in državam članicam povezave predlagala, da ustavijo vse lete v in iz Južne Afrike, kjer so novo različico prvič potrdili. Prvi primer različice B.1.1.529 v Evropi je danes potrdila Belgija. Po poročanju tamkajšnjih medijev gre za žensko, ki ni bila cepljenja proti covidu-19 in ni bila v Južni Afriki.

Ema je doslej za odrasle v EU odobrila štiri cepiva proti covidu-19: mRNK cepivi podjetji Pfizer/BioNTech in Moderne, ter vektorski cepivi proizvajalcev AstraZeneca in Johnson & Johnson. BioNTech je danes sporočil, da podatke o tem, kako dobro njegovo cepivo ščiti pred novo različico, pričakuje najkasneje v dveh tednih.